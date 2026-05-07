Ukrainalaisia työntekijöitä Turun telakalla riistänyt yhtiö sai tuomion

Varsinais-Suomen käräjäoikeus on tuominnut Turun telakalla toimineen yhtiön muun muassa törkeästä kiskonnasta, kertoo Lupa- ja valvontavirasto. Yhtiö palkkasi 18 ukrainalaista työntekijää keinotekoisesti kevytyrittäjiksi, minkä oikeus katsoi työsuhteen naamioinniksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lupa- ja valvontaviraston mukaan työntekijöille jätettiin maksamatta ylityökorvauksia, lisiä ja lomakorvauksia. Peruspalkkoja yhtiö jätti maksamatta yli 60 000 euroa. Työntekijöille oli kerrottu, että kevytyrittäjyys olisi ainut tapa työskennellä ja että järjestely olisi Suomessa tavanomainen.

Käräjäoikeus kuitenkin totesi, että kaikki työsuhteen tunnusmerkit täyttyivät. Työnantaja väitti oikeudessa järjestelyn johtuneen tietämättömyydestä, mitä oikeus piti epäuskottavana.

Yhtiön hallituksen puheenjohtaja tuomittiin törkeästä kiskonnasta, tapaturmavakuutusmaksupetoksesta sekä törkeästä työeläkevakuutusmaksupetoksesta. Hän sai rangaistukseksi vuoden ja viisi kuukautta ehdollista vankeutta ja kolmen vuoden liiketoimintakiellon.

STT uutisoi viime syksynä siitä, että Turun telakalla toimineissa alihankkijafirmoissa työskennelleet ukrainalaiset olivat tehneet kohtuuttomia työtunteja ja saaneet liian pientä palkkaa.

