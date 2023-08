Ukrainalle F-16-hävittäjiä Tanskalta ja Hollannilta – Orpo kiittelee päätöstä: ”Ilmakyky on se, mikä Ukrainan vastahyökkäyksestä puuttuu”

- Me tiedämme sen, että nimenomaan ilmakyky on se, mikä Ukrainan vastahyökkäyksestä puuttuu, hän sanoo.

Uutistoimisto Reuters uutisoi aiemmin tänään, että Yhdysvallat on hyväksynyt F-16-hävittäjien luovuttamisen Ukrainan käyttöön Tanskasta ja Hollannista.

Orpon mukaan katsotaan, onko jotain sellaista, missä Suomi voisi olla tukena. Hän lisää, että sotilaat kuitenkin tietävät asian parhaiten.

- Sotilaiden arvioitavissa on, onko jotain, missä me voimme tukea. Jos on jotain järkevää, miksi ei. Meille on oleellista, että kun me autamme Ukrainaa kaikin tavoin, emme voi heikentää omaa puolustuskykyämme, kun katsomme, miten Venäjä toimii.