Ukrainan asevoimat: Yli 100 venäläissotilasta kuollut ilmaiskussa

Ukrainan asevoimien mukaan yli sata venäläissotilasta on kuollut Ukrainan tekemässä ilmaiskussa Donetskin alueella Soledarin kaupungin lähistöllä.

Asiasta uutisoivat muun muassa ukrainalaismedia Kyiv Independent sekä Ukrainan valtiollinen uutistoimisto Ukrinform.

Ukrainan asevoimat kertoi paikantaneensa Soledarin lähistöllä venäläisjoukkojen keskittymiä, joihin kohdistettiin tykistötulta sekä ohjusisku.

Asevoimat kertoi iskusta Facebook-sivuillaan. Iskun tarkempaa ajankohtaa ei kerrottu.

Ukrainan varapuolustusministerin Hanna Maljarin mukaan kiivaat taistelut Soledarin kaupungissa jatkuvat.

Maljar sanoi torstaina pitämässään tiedotustilaisuudessa, että ukrainalaisjoukkojen tilanne on vaikea, mutta venäläisjoukot ovat kärsineet kovia tappioita.

AJATUSHAUTOMO Institute for the Study of War (ISW) arvioi tuoreimmassa tilannekatsauksessaan, että Venäjä ei ole vielä vallannut kokonaan Soledarin pikkukaupunkia.

Tiistaina Venäjän Wagner-palkkasotilasryhmän johtaja Jevgeni Prigozhin väitti palkkasotilaidensa ottaneen haltuunsa Soledarin pikkukaupungin noin 12 kilometriä Bahmutista.

Ukraina kiisti väitteen, ja myös Prigozhin lisäsi myöhemmin katutaistelujen jatkuvan kaupungin keskustassa. Venäjän johto toppuutteli sanomalla, ettei Soledarin tilanteesta ole vielä ilmoitettu virallisesti.

Ajatushautomon mukaan Soledarin valtaus ei todennäköisesti johtaisi Bahmutin kaupungin valtaamiseen.

YLI 10 000 asukkaan Soledar on tunnettu suolakaivoskaupunkina. Valtaosan kaupungin asukkaista uskotaan lähteneen kaupungista.

Donetskin alueen kuvernöörin Pavlo Kyrylenkon mukaan Soledarissa olisi vielä yli 500 asukasta, joista suurin osa olisi yli 50-vuotiaita, kertoo uutiskanava CNN.

Soledarin kaupungin valtauksella olisi Venäjälle painoarvoa etenkin kotirintaman puolella, jossa merkittävistä voitoista tai etenemisistä ei ole kuukausiin uutisoitu.

Valtauksen sotastrateginen merkittävyys taas on kyseenalaisempaa.

AFP:lle nimettömästi puhuneen asiantuntijan mukaan Soledarin valtaus olisi Venäjälle ”voitto, jolla olisi vain vähän strategista arvoa”.

STT:n keskiviikkona haastatteleman everstiluutnantti Jarmo Mattilan mukaan Soledar ei itsessään ole kovin merkittävä, mutta Venäjä saattaisi yrittää saartaa Ukrainan joukkoja kaupungin kautta.

Ukrainan presidentin neuvonantajan Myhailo Podoljakin mukaan Ukrainalle Soledar ja Bahmut voisivat olla paikkoja, joista Ukraina lähtisi valtaamaan takaisin Donetskin kaupunkia.

Muokattu 12.1. klo 13.21: täydennetty Ukrainan varapuolustusministerin kommenteilla ja arvioilla Soledarin valtauksen merkityksestä.