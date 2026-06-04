Ukrainan ja Moldovan EU-jäsenyysprosessi voi taas edetä

Ukraina ja Moldova ovat etenemässä seuraavaan vaiheeseen pyrkimyksissään päästä Euroopan unionin jäseniksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

EU:n nykyinen puheenjohtajamaa Kypros kertoi asiasta keskiviikkoiltana. Asiasta ilmoitettiin diplomaattilähteiden kerrottua, ettei Unkari enää vastustaisi Ukrainan jäsenyyspyrkimyksiä.

- Tämä on merkittävä virstanpylväs maiden Euroopan-yhdentymispolulla ja lähettää vahvan viestin EU:n yhtenäisyydestä ja päättäväisyydestä, Kyproksen edustajat ilmoittivat lausunnossaan.

EU aloitti liittymistunnustelut Ukrainan kanssa vuoden 2024 kesäkuussa. Prosessi kestää tavallisesti vuosia ja sisältää neuvotteluja lukuisista eri aiheista aina maataloudesta oikeusvaltioperiaatteeseen.

JÄSENYYTTÄ vastustanut Unkari kuitenkin viivästytti prosessin varsinaista käynnistämistä edellisen pääministerinsä Viktor Orbanin johdolla.

Orbanin seuraaja Peter Magyar on ollut myötämielisempi Ukrainan jäsenyysprosessille, joskaan ei ilman ehtoja.

Läpimurto tapahtui keskiviikkona, kun Magyar ilmoitti, että Unkari oli pääsyt Ukrainan kanssa sopimukseen Ukrainan unkarilaisvähemmistön oikeuksista. Aihe on pitkään rasittanut maiden välisiä naapurisuhteita.

Magyar sanoi Unkarin halunneen, että Ukraina muuttaisi vähemmistöjen toimintasuunnitelmaansa. Tämän jälkeen Unkari suostuisi ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseen Ukrainan EU-jäsenyysneuvotteluissa.

KESKIVIIKKONA Brysselissä pidetyssä EU-suurlähettiläiden kokouksessa useat diplomaattilähteet sanoivat, että Unkari oli jo antanut ymmärtää, ettei se enää hidasta Ukrainan seuraavaan vaiheeseen siirtymistä.

EU:n laajentumiskomissaari Marta Kos suhtautui myönteisesti Magyarin ilmoitukseen vähemmistösovusta.

- Tämä antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden viedä eteenpäin työtä ensimmäisen neuvottelukokonaisuuden avaamiseksi Ukrainan ja Moldovan kanssa, Kos sanoi viestipalvelu X:ssä.

Magyar korosti keskiviikkona, että Unkari ei tue nopeutettua jäsenyysprosessia Ukrainalle. Hän sanoi myös, että Unkari voisi järjestää vielä myöhemmin kansanäänestyksen Ukrainan EU-jäsenyydestä.

MOLDOVAN jäsenyyspyrkimyksiä on hidastanut maassa yhä rehottava korruptio, oikeusvaltiopuutteet lainsäädännössä sekä keskeneräinen konflikti Transnistrian alueella.

Maan presidentti Maia Sandu on kiertänyt kevään aikana aktiivisesti EU-maita kertomassa miten EU:n vaatimat hallinnon ja talouden uudistusprosessit ovat sujuneet. Suomessa hän vieraili maaliskuussa.