Ukrainan joukot poistuivat Hersonin kaupungista – ”Pyysin heitä olemaan ampumatta ihmisiä”

Strategisesti merkittävän Hersonin kaupungin pormestari Ihor Kolyhaijev sanoo Facebook-sivuillaan, ettei Ukrainan armeijan joukkoja ole enää kaupungissa. Asiasta kertovat ainakin CNN ja New York Times. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Herson on ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka hallinnan Ukraina on menettänyt Venäjän hyökättyä maahan viime viikolla.

Venäjän ja Ukrainan joukot ovat käyneet kaupungin hallinnasta kiivaita taisteluita, ja Venäjä on jo aiemmin kertonut saaneensa kaupungin hallintaansa, mutta Ukraina on kiistänyt Venäjän väitteet.

Kolyhaijev kirjoittaa Facebookissa, että kaupungin asukkaiden on nyt noudatettava määräyksiä, jotka ”kaupungin hallintorakennukseen tulleet aseistautuneet ihmiset antavat”.

Kaupunkiin suunnitteilla separatistialueiden kaltainen hallinto

Kolyhaijev kertoi New York Timesille, että 10 aseistautunutta venäläistä upseeria, mukaan lukien joukkojen komentaja, on saapunut kaupungintaloon. Kolyhaijevin mukaan venäläisupseerit ovat ilmoittaneet, että he aikovat perustaa kaupunkiin samankaltaisen hallinnon kuin Luhanskin ja Donetskin alueilla Itä-Ukrainan separatistialueilla on ollut.

Kolyhaijev sanoi ilmoittaneensa kaupungintaloon tulleille valtaajille, ettei hän lupaa heille mitään.

- Olen vain kiinnostunut normaalista elämästä kaupungissamme! Pyysin heitä olemaan ampumatta ihmisiä, Kolyhaijev kirjoittaa CNN:n mukaan.

Noin 300 000 asukkaan Herson sijaitsee Mustanmeren rannalla Dnepr-joen suistoalueella. Sijainti on luoteeseen Krimin niemimaalta, jonka Venäjä valtasi vuonna 2014.

Ukrainan joukot vanginneet venäläissotilaita Mykolajivissa

CNN kertoo, että Ukrainan joukot ovat vanginneet useita venäläissotilaita Mykolajivin kaupungissa. Mykolajiv sijaitsee noin tunnin ajomatkan päässä strategisesta Hersonin kaupungista luoteeseen.

Kansanedustaja ja Ukrainan parlamentin kansallisen turvallisuus-, puolustus- ja tiedustelukomitean jäsen Roman Kostenko kertoi CNN:lle, että vangitut ovat Venäjän sotilastiedustelupalvelu GRU:n sotilaita.

- Heidät piiritettiin ja he antautuivat. He ovat nyt SBU:n hoteissa, Kostenko sanoi viitaten Ukrainan turvallisuuspalvelu SBU:hun.

Kiovassa räjähdyksiä

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on raportoitu räjähdyksistä yön aikana, kertovat eri kansainväliset mediat.

Britannian yleisradioyhtiö BBC ja brittilehti Guardian kirjoittavat, että kaupungista on raportoitu ainakin neljästä räjähdyksestä. Kaupungissa ovat myös soineet ilmahyökkäyssireenit.

Medioiden mukaan kaksi räjähdystä tapahtui kaupungin keskustassa ja kaksi lähellä yhtä metroasemaa.

Medioissa on raportoitu, että kuten aiemminkin, on kiovalaisia majoittunut torstain vastaisena yönä pommisuojina toimiville metroasemille.

Arviot kuolleiden ukrainalaissiviilien määrästä vaihtelevat

YK arvioi, että Ukrainassa on kuollut lähes 230 siviiliä ensimmäisen viiden päivän aikana Venäjän hyökkäyksestä. YK:n mukaan yli 520 siviiliä on haavoittunut eri puolilla Ukrainaa. Asiasta uutisoi BBC.

Ukrainalaisviranomaiset kertoivat keskiviikkona yli 2 000 siviilin kuolleen Venäjän hyökkäyksen aikana. CNN kertoo, ettei se ole kyennyt vahvistamaan Ukrainan ilmoittamia määriä.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan Ukrainasta on seitsemän päivän aikana paennut miljoona ihmistä naapurimaihin. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainaan viime viikon torstaina.

Paenneiden määrä on kasvanut yli sadalla tuhannella eilen kerrotusta määrästä.

UNHCR:n pääsihteeri Filippo Grandi lisää tviitissään, että useampi miljoona on paennut sotaa Ukrainan sisällä.

Presidentti Zelenskyi: Ukraina on viikossa estänyt Venäjän suunnitelmat

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo Telegram-viestisovelluksessa julkaistulla videolla, että Ukraina on viikossa estänyt Venäjän suunnitelmat.

Analyyseissä on useasti tullut esiin, että Venäjä oli uskonut voivansa edetä tehokkaammin Ukrainassa.

Presidentti kuvaili Venäjän hänen mukaansa vuosia valmisteltuja suunnitelmia salakähmäisiksi ja että ne ovat täynnä vihaa Ukrainaa ja ukrainalaisia kohtaan.

Zelenskyi sanoi ihailevansa kaupunkien sankarillisiksi kuvaamiaan asukkaita, jotka ovat vastustaneet venäläisjoukkojen etenemistä.

Hänen mukaansa noin 9 000 venäläissotilasta olisi surmattu hyökkäyksen alettua. Uutistoimisto AFP ei kyennyt vahvistamaan Zelenskyin esittämää lukemaa. Venäjä kertoi eilen ensimmäisen kerran tappioistaan. Venäjän puolustusministeriön tiedottajan Igor Konashenkovin mukaan kaatuneita on lähes 500 ja haavoittuneita lähes 1 600.

ICC:n pääsyyttäjä aloittaa tutkinnan mahdollisista sotarikoksista Ukrainassa

Kansainvälisen sotarikostuomioistuimen ICC:n pääsyyttäjä Karim Khan kertoo aloittavansa tutkinnan mahdollisista sotarikoksista Ukrainan sodassa.

Hän kertoi tehneensä päätöksen tutkinnan aloittamisesta sen jälkeen, kun 39 valtiota oli antanut tukensa tutkinnan aloittamiselle. Suomi on yksi tukensa ilmoittaneista valtioista.

Khan kertoo, että työ todisteiden keräämiseksi on nyt alkanut. Hän lisäsi, että on perusteita uskoa tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvia rikoksia tapahtuneen.

Khan tarvitsi tutkinnan aloittamiseen tuen riittävän monelta valtiolta. Hän olisi muuten joutunut pyytämään tutkintaa varten Haagissa päämajaansa pitävän ICC:n tuomareilta luvan tutkintaan ja se olisi saattanut kestää kuukausia. Nyt hän pystyy aloittamaan tutkinnan heti. Tutkinta kattaa Ukrainan tapahtumat 21. marraskuuta 2013 alkaen.

- Siihen kuuluvat kaikki menneet ja nykyiset syytökset sotarikoksista, rikokset ihmisyyttä vastaan tai kansanmurha, joka on tapahtunut missä päin tahansa Ukrainan aluetta, Khan sanoi.

ICC voi nostaa syytteen vain 123 jäsenvaltionsa alueella tehdystä rikoksesta. Ukraina ei ole tuomioistuimen jäsen, mutta se hyväksyi vuonna 2014 sen toimivallan. Venäjä on vetäytynyt tuomioistuimen toiminnasta, joten sen kansalaiset voivat joutua vastaamaan rikoksista vain, jos heidät otetaan kiinni tuomioistuimen jäsenvaltioiden alueilla.