Ukrainan pääministeri sai eron tehtävästään – seuraaja yhä hakusessa

Ukrainan pääministeri Julija Svyrydenko erosi tiistaina tehtävästään. Ero liittyi presidentti Volodymyr Zelenskyin määräämään hallituksen uudelleenjärjestelyyn, josta tämä ilmoitti sunnuntaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Zelenskyi ei ole vielä nimennyt uutta pääministeriä. Hän on todennut ainoastaan, että Ukraina muuttaa poliittista strategiaansa vastatakseen uusiin haasteisiin ja uusiin tehtäviin.

Ukrainalaismedioissa mahdollisina pääministeriehdokkaina on mainittu valtion energiayhtiön Naftogazin toimitusjohtaja Serhi Koretskyi sekä entinen pääministeri Denys Shmyhal.

MAAN PARLAMENTTI hyväksyi odotetusti Svyrydenkon eron tiistaina järjestetyssä äänestyksessä.