Ukrainan parlamentti on hyväksynyt suuttumusta herättäneen mobilisaatiolain – tätä se tarkoittaa

Ukrainan parlamentti on hyväksynyt kiistelyä herättäneen mobilisaatiolain, joka ei anna pitkään rintamalla olleille sotilaille mahdollisuutta palata kotiin.

Lain puolesta äänesti 283 edustajaa 450-paikkaisessa parlamentissa.

Laki on suututtanut monet sotilaat ja heidän perheensä. Aiempi lakiluonnos sisälsi kohdan, joka olisi antanut 36 kuukautta armeijan palveluksessa olleille sotilaille mahdollisuuden saada vapautus palveluksesta. Kohta kuitenkin poistettiin lopullisesta laista asevoimien johdon toivomuksesta. Lakiluonnoksesta poistettiin myös useita taloudellisia etuja sotilaille.

- Hyökkäys jatkuu pitkin koko rintamalinjaa. Tällä hetkellä on mahdotonta heikentää puolustusvoimia, Ukrainan puolustusministeriön edustaja Dmytro Lazutkin sanoi keskiviikkona valtiontelevisiossa.

Ukraina on yrittänyt löytää keinoja miespulansa helpottamiseen taistelussa Venäjän hyökkäystä vastaan. Ukrainalaisia on vähemmän kuin venäläisiä, ja monet Ukrainan parhaista sotilaista ovat uuvuksissa oltuaan rintamalla pitkään. Ukrainalaisen sotilaan mediaani-ikä on noussut jo yli 40:n.