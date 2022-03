Ukrainan sota on meidän kaikkien mielessä

Torstaiaamuna 24.2.2022 saimme kaikki herätä sydäntä särkeviin ja julmiin uutisiin – Venäjä oli häikäilemättömästi hyökännyt yön aikana Ukrainaan. Tilanne on elänyt viimeisten viikkojen aikana, mutta valitettavasti suunta näyttää edelleen hyvin synkältä. Jokainen päivä sotaa on aina liikaa ja lisää inhimillistä kärsimystä paitsi suorien sotatoimien niin myös humanitaarisen kriisin pahentumisen kautta. Kim Berg SDP:n kansanedustaja, Vaasa

Meidän on tuettava Ukrainaa parhaan kykymme mukaan ja osoitettava tukemme. Suomi on jatkanut ja lisännyt tukeaan Ukrainalle niin humanitaarisen avun kuin kehitysyhteistyöhankkeiden kautta. Sodan alettua tehtiin myös historiallinen päätös aseviennin sallimisesta Ukrainaan. Myös Euroopan Unioni on näyttänyt yhtenäisyytensä ja suuriin päätöksiin on kyetty yhteisessä rintamassa.

Vaikka tapahtumat ovat muuttaneet Suomen ja Euroopan turvallisuusympäristöä perustavanlaatuisella tavalla, Suomeen ei kohdistu välitöntä sotilaallista uhkaa. Tämän on todennut niin valtiojohto kuin useat muutkin tahot.

Monessa ihmisessä tilanne herättää kuitenkin ymmärrettävästi huolta jo maamme omaan historiaan peilaten. Huoli on osittain kanavoitunut rauhanomaisiksi teoiksi ja olemme saaneet lukea monella paikkakunnalla järjestetyistä mielenosoituksista Ukrainan puolesta ja kansalaisjärjestöjen tukemisesta. Laaja solidaarisuus on tuonut itselleni valonpilkahduksia muuten niin sysimustan tilanteen keskelle.

Huoltovarmuuskeskus ja Huoltovarmuusorganisaatio päivittävät viikoittain tilannekuvaa Suomen huoltovarmuustilanteesta taustaksi hallitukselle ja elinkeinoelämälle päätöksentekoa tukemaan. Koronakriisin vaikutuksista keskeisten toimialojen tilannekuvaan on päivitetty jo kahden vuoden ajan ja tämän kuvan laajuutta syvennetään nyt entisestään. Sen osalta emme siis ole täysin uuden edessä ja varautumista on tehty aiemminkin.

Ukrainan sodasta ei ole todettu Suomen huoltovarmuudelle suoria vaikutuksia, mutta esimerkiksi pakotteiden ja vastapakotteiden vaikutuksia ollaan arvioimassa laajasti ja myös ennakoivasti. Vajetta saattaa tulla raaka-aineiden, joita käytetään lannoitteiden valmistamisessa, tai maakaasun saatavuuteen. Näidenkin osalta etsitään uusia korvaavia ratkaisuja.

Keskustelu ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on myös kiihtynyt viimeisten viikkojen aikana, mutta siinä ei pitäisi olla kysymys vain Natosta yksinkertaistetuilla kyllä vai ei -kysymyksillä lähestyttynä. Nämä kysymykset eivät mahdollista laajaa, yhteistä keskustelua kaikista näkökulmista, joita ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan väistämättä liittyy.

Äkillisessä turvallisuusympäristön muutoksessa turvallisuusratkaisujen läpikäynnin huolellisuus ja hyvä yhteistyö ulkopoliittisen johdon, eduskunnan ja puolueiden välillä korostuu entisestään. Kansanedustajana näen oikeudekseni ja myös velvollisuudekseni muodostaa kantani siinä vaiheessa, kun se on tiedollisesti mahdollista. Ennen sitä tarvitaan laaja valmistelu tasavallan presidentin, hallituksen ja eduskunnan vuorovaikutuksessa.

