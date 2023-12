Ukrainan ulkoministeri: Eurooppa ei osaa sotia

Eurooppa ei Ukrainan ulkoministerin Dmytro Kuleban (kuvassa) mukaan osaa sotia, sillä esimerkiksi aseiden ja ammusten valmistus ei ole taloudellisesti houkutteleva sektori. Kuleba kertoi näkemyksistään The Kyiv Independentin haastattelussa.

- Valitettavasti ystävämme käyttävät liikaa aikaa miettimiseen, miten ja milloin he lisäävät aseiden ja ammusten tuottamista.

Venäjä on puolestaan ministerin mukaan onnistunut muovaamaan taloudestaan sotatalouteen sopivan. Tätä edesauttaa Kuleban mukaan se, että aseteollisuus on vahvasti autoritaarisen Kremlin hallinnassa.

Venäjä on The Kyiv Independentin mukaan lisäksi korvamerkinnyt noin 35 prosenttia budjetistaan sotaponnisteluihin, minkä lisäksi se on hankkinut muun muassa aseita ja ammuksia liittolaisiltaan. Valko-Venäjä, Iran ja Pohjois-Korea ovat toimittaneet hyökkäyssotaa varten esimerkiksi lennokkeja ja tykistöammuksia.

Vaikka Euroopalla on etulyöntiasema teknologian saralla Venäjään verrattuna, ei se ole Kuleban mukaan onnistunut kasvattamaan aseiden ja muiden tarvikkeiden tuotantokykyjään riittävästi. Syinä tähän ulkoministeri mainitsee muun muassa länsimaiden taipumuksen protektionismiin ja valtioiden väliset erimielisyydet.

- Olen enemmän huolissani puolustusteollisuuden kehittymisestä kuin uusien aseiden saapumisesta, Kuleba kertoo.

RATKAISUKSI lännen erimielisyyksiin Kuleba tarjoaa EU:n, Yhdysvaltojen ja muiden samanmielisten valtioiden aseteollisuuksien yhteensovittamista tiettyyn pisteeseen asti. Tarkoituksena olisi, että teollisuuden toimijat toimisivat enemmän tai vähemmän yhtenäisenä järjestelmänä.

Jos Ukraina häviää Venäjälle, presidentti Vladimir Putin aikoo Kuleban mukaan uhata seuraavaksi muiden Euroopan maiden turvallisuutta.

- Jos joku uskoo, ettei Putin uskalla hyökätä Nato-maata vastaan, jos hän voittaa Ukrainassa, on hän joko naiivi tai ajamassa Venäjän intressejä.

Kuleban johtama ministeriö on The Kyiv Independentin mukaan ollut vahvasti mukana muun muassa F-16-hävittäjien saamisessa Ukrainaan. Kyseiset hävittäjät ovat ministerin mukaan ”matkalla” ja lentäjien koulutus on sujunut hyvin.

Ukrainan strategisen viestinnän ja informaatioturvallisuuden keskuksen (Spravdi) Telegramissa julkaiseman viestin mukaan F-16-koneet voisivat olla taistelukäytössä jo ensi keväänä. Spravdin mukaan Iso-Britannia on saanut ukrainalaispilottien koulutuksen valmiiksi ja prosessi länsihävittäjien saamiseksi Ukrainalle on loppusuoralla.

Spravdi kiisti propagandana Venäjän väitteet siitä, että se olisi tuhonnut kiitoradoilla olleita F-16-hävittäjiä Ukrainassa. Spravdin tiedoista kertoi aiemmin Yle.