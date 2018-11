Ukrainassa alkoi kuukauden poikkeustila – Presidentti: Ei merkitse sodanjulistusta

Ukrainassa maan raja-alueilla alkaa 30 päivän poikkeustila tänään kello 9 aamulla. Poikkeustila antaa Ukrainalle mahdollisuuden muun muassa mobilisoida sotilaita, säännellä tiedotusvälineitä ja rajoittaa julkisia kokoontumisia raja-alueilla.

Venäjän presidentti Vladimir Putin on varoittanut Ukrainaa minkäänlaisista varomattomista teoista. Putinin varoitus tuli tiistaina sen jälkeen, kun Ukrainan parlamentti hyväksyi kuukauden poikkeustilan maanantai-iltana. Putin on sanonut olevansa poikkeustilasta huolestunut.

Ukrainan presidentin Petro Poroshenkon kotisivun mukaan poikkeustila ei merkitse sodanjulistusta, vaan kyse on yksinomaan Ukrainan puolustamisesta.

Poikkeustila on voimassa maakunnissa, joilla on joko rantaviivaa tai maarajaa Venäjän tai Moldovan Transnistrian kanssa. Poroshenko oli alun perin ajanut 60 päivän poikkeustilaa, mutta vastustus parlamentissa pakotti hänet kompromissiin ja poikkeustilan keston puolittamiseen. 60 päivän poikkeustila olisi tiennyt Ukrainan presidentinvaalien lykkääntymistä. Poroshenkon kannatus on ollut kyselyissä heikkoa.

Jännitteet kiristyivät kahakaksi sunnuntaina.

Poikkeustilan takana on Venäjän ja Ukrainan välinen selkkaus Kertshinsalmessa Krimin niemimaan edustalla. Kertshinsalmi on kapea vesiväylä, joka vie Mustaltamereltä Asovanmerelle. Sekä Venäjällä että Ukrainalla on rantaviivaa Asovanmerellä.

Venäjä valtasi sunnuntaina aseita käyttäen kolme Ukrainan laivaston alusta ja otti kiinni yli 20 ukrainalaista. Tiistaina krimiläinen oikeusistuin määräsi 12 ukrainalaista merimiestä vangittavaksi.

Venäjä väittää, että ukrainalaiset alukset olivat Venäjän aluevesillä eivätkä noudattaneet poistumiskehotuksia. Kertshinsalmen toisella rannalla olevan Krimin niemimaan liittämistä Venäjään ei kuitenkaan ole tunnustettu kansainvälisesti, joten merioikeudellisesti kyseessä on kansainvälinen salmi. Merioikeuden mukaan myös yhden valtion hallussa olevista salmista on sallittava viaton kauttakulku.

Venäjä on jo pidempään häirinnyt ukrainalaisten alusten kulkua Kertshinsalmen kautta pysäyttämällä niitä jopa päiviä kestäviin tarkastuksiin.

Ukrainaan ei ole aiemmin julistettu poikkeustilaa, vaikka esimerkiksi Itä-Ukrainan taisteluissa on kuollut tuhansia ukrainalaisia.