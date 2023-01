Ukrainassa käynnissä Venäjän ilmahyökkäys

Ukrainassa on parhaillaan käynnissä Venäjän ilmahyökkäys. Ukrainan armeijan mukaan Venäjä on ampunut yli 30 ohjusta eri puolilla maata sijaitseviin maaleihin.

Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tapahtunut ainakin kaksi räjähdystä. Ne johtuivat ukrainalaismedian mukaan ilmatorjunnasta. Asukkaita on kehotettu pysymään suojissa.

Armeijan edustajan Juriy Ignatin mukaan ohjukset ammuttiin pommikoneista Murmanskin alueelta. Ignat sanoo ilmatorjunnan työskentelevän kovan paineen alla.

VIIME YÖNÄ Ukrainaan lähetettiin Asovanmereltä 24 iranilaista lennokkia. Ukrainan ilmavoimien mukaan kaikki lennokit tuhottiin.

Venäjä on lokakuusta lähtien tehnyt Ukrainaan säännöllisiä ohjus- ja lennokkihyökkäyksiä. Niiden kohteena on ollut varsinkin Ukrainan energiainfrastruktuuri. Hyökkäykset ovat vaurioittaneet pahoin Ukrainan sähköverkkoa, ja eri puolilla maata on ollut toistuvia sähkökatkoja.