Ukrainassa kotietsintöjä korruptiosta epäiltyjen viranomaisten kodeissa ja työpaikoilla

Ukrainan valtion tutkintavirasto (SBI) kertoi löytäneensä esimerkiksi Kiovan veroviraston johtajan kotoa ja työpaikalta satoja tuhansia dollareita käteistä sekä kalliita autoja ja kelloja. Kiovan veroviraston johtajaa epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä.

Kansan palvelija -puolueen johtajan Davyd Arahamijan mukaan ratsioita tehtiin lisäksi verotoimistoihin ja Ukrainan tullilaitoksen koko johto erotettiin. Myös entisen sisäministerin Arsen Avakovin sekä oligarkki Ihor Kolomoiskin kodeissa suoritettiin etsintöjä.

VIIME viikolla useat Ukrainan valtionhallintoon kuuluneet henkilöt joutuivat eroamaan korruptiosyytösten saattelemana, mukaan lukien Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kansliapäällikkö Kyrylo Tymoshenko, varapuolustusministeri Vjatsheslav Shapovalov, varapääsyyttäjä Oleksi Symonenko sekä useiden alueiden kuvernöörit.

Korruptionvastaisia toimia on useasti vaadittu Ukrainalta ehtona taloudelliselle ja sotilaalliselle tuelle. Viime aikoina Ukraina on toivonut erityisesti kehittynyttä raskaampaa sotakalustoa, kuten taistelupanssarivaunuja, joiden toimittamista Ukrainalle tukee myös Suomi. Ukraina on myös toivonut F-16-hävittäjiä, mutta niiden toimittamiseen on suhtauduttu länsimaissa varauksellisesti.