Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa puhutaan nyt ”prosessista” – tutkija väänsi rautalangasta, mistä on kyse

Suomessa pohditaan parhaillaan valtiojohdon toimesta maamme ulko- ja turvallisuuspoliittista linjaa. Poliittisessa kielenkäytössä asiasta on puhuttu nimellä "prosessi".

Kaikilla tuntuu olevan jonkinlainen näkemys siitä, mistä prosessissa on kyse, mutta kuva ei ole välttämättä yhtenäinen.

Ulkopoliittisen instituutin vieraileva vanhempi tutkija Pete Piirainen päätti esittää Twitterissä oman tulkintansa siitä, mikä prosessi on.

– Suomen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun on noussut uusi termi: ”prosessi”. Mistä tässä on kyse? Muutama havainto. Puolustusyhteistyön laajentamiseen ja syventämiseen liittyy aina prosessi. Asiat eivät vain tapahdu, valmistelu vie aina aikansa. Nyt prosessi on poikkeuksellisen avoin, Piirainen aloittaa tviittien sarjansa.

Hänen mukaansa tieto prosessista on rauhoittanut kansallista keskustelua.

– Tiedetään, että valmistelu etenee ja päätöksiä tehdään ajallaan. Tätä maltetetaan odottaa. Prosessi mahdollistaa kantojen tarkastamisen uudessa tilanteessa. Kukaan ei ole sidottu 1900-luvulla tehtyyn arvioon, hän jatkaa.

Piirainen toteaa, että eduskunnan rooli valmistelussa on merkittävämpi kuin aikaisemmissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan päätöksissä.

– Tämä on tärkeää, sillä valmistelussa on merkittävä linjaus.

Hän jatkaa, että prosessi mahdollistaa tasavallan presidentin, valtioneuvoston ja eduskunnan näkemysten ja kantojen koordinaation.

– Päätöksestä kannetaan vastuu yhdessä.

– Prosessin aikana jatketaan puolustussuhteiden vahvistamista. Niitä tarvitaan joka tapauksessa. Mikäli Suomi päättää hakea Nato-jäsenyyttä on Naton ja kumppaneidemme osattava sitä odottaa. Avoin kansallinen prosessi on myös viesti 30 pääkaupungille ja Natolle, hän päättää.

