Ulkomaalaiset luonnonmarjojen poimijat eivät siirry vielä kausityölain piiriin

Ensi kesänäkin ulkomaalaiset poimijat keräävät luonnonmarjoja Suomen metsistä ilman kausityöläisen asemaa. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) mukaan marjanpoimijoiden asemaa koskevaan valmisteluun on otettu aikalisä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Ministeriössä valmisteltu kausityöasetuksen muutos olisi muuttanut luonnontuotteiden keräämisen työsuhteiseksi nopealla aikataululla. Muutoksen myötä maahantuloa varten olisi vaadittu työsopimussuhde poimijan ja yrityksen välillä.

Tarkoituksena oli parantaa poimijoiden asemaa ja tuoda marjayhtiöiden velvoitteita lain tasolle.

- Oli tärkeää tutkia tämä vaihtoehto, vaikka jouduimmekin toteamaan, että tällä aikataululla muutosta ei ole mahdollista tehdä, johtava asiantuntija Katri Niskanen TEMistä kertoo STT:lle.

TEMin mukaan alkuvuoden lausuntokierrokselta saatu palaute osoitti, että nopealle etenemiselle on oikeudellisia esteitä ja muutoksen valmistelu vaatii lisää aikaa.

Uudistusta odotellessa poimijoiden asemaa sääntelee niin sanottu marjalaki eli laki luonnontuotteita keräävien ulkomaalaisten oikeudellisesta asemasta.

OIKEUSMINISTERIÖ piti ongelmallisena, että luonnontuotteiden poimijoiden siirtyminen kausityölain piiriin rajaisi marjalain alkuperäistä soveltamisalaa merkittävästi ilman, että eduskunnalla olisi mahdollisuutta vaikuttaa asiaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö toi lisäksi esiin, että poimijoiden siirtyminen kausityöläisiksi aiheuttaisi mahdollisesti kustannuksia, joiden edellyttämää lisätalousarviota ei voitaisi suunnitellussa aikataulussa toteuttaa. Poimijoiden siirtyminen kausityöläisiksi kun antaisi heille oikeuden julkisen terveydenhuollon palveluihin sekä sairausvakuutuksen mukaisiin etuuksiin ja korvauksiin.

Lausuntokierroksella tuli esiin myös uudistusta vastustavia ääniä, mikä ei tullut TEMille yllätyksenä.

- On ollut tiedossa, että marja-alan yrittäjät ovat toivoneet, että jatketaan nykypohjalla eikä siirrytä työsuhteisuuteen. Tuleva hallitus voi sitten huomioida kaikki näkökohdat, kun se tekee päätöstä, että mihin suuntaan kehittämistä viedään, Niskanen sanoo.

NISKANEN uskoo, että viranomaistahojen ja alan yrittäjien yhteistyöllä voidaan saada aikaan hyviä asioita poimijoiden kannalta, vaikka asetusmuutos ei suunnittelussa aikataulussa ollutkaan mahdollinen.

- Ei se tarkoita sitä, ettei mitään ole tehtävissä poimijoiden hyväksi. Totta kai on selvää, että viranomaiset tulevat tekemään korostetun tiivistä yhteistyötä. Voisin olettaa, että alan yrittäjilläkin on halu hoitaa asiat mahdollisimman hyvin tilanteessa, jossa on ollut näitä vakavia rikosepäilyjä.

Niskasen mukaan marjalain puitteissa annetaan esimerkiksi luotettavuuslausuntoja poimijoita kutsuvista yrityksistä.

TEMin mukaan kesäkuussa 2021 voimaan tullut marjalaki ei kuitenkaan ole kokonaan poistanut alan epäkohtia.

TEMIN mukaan tulevan kesän satokaudella viranomaistoiminnan läpinäkyvyyteen ja lakiin perustuvuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä tarkoittaa, että kerääjien kokonaismäärää koskevat kiintiöneuvottelut Thaimaan valtion kanssa jäävät pois, samoin marjanpoimijoiden allokointi yritysten kesken.

Ulkoministeriö antaa erikseen ohjeet poimijoiden viisuminhaun osalta.

Työ- ja elinkeinotoimisto hoitaa sille marjalain mukaan kuuluvaa tehtävää yritysten luotettavuuden arvioijana, ja työsuojeluviranomaiset valvovat marjalain noudattamista. Nämä tehtävät ovat TEMin mukaan erityisen tärkeitä tulevalla satokaudella kerääjien oikeuksien suojelemiseksi.

NISKANEN uskoo, että tuleva hallitus ottaa poimijoiden asemaa koskevan uudistuksen asialistalleen.

- Vaikea olisi uskoa, että tämä asia ei jollakin tapaa tulevan hallituksen pöydältä löytyisi. Nämä väärinkäytösongelmat ovat niin akuutteja.

Tulevalla hallituksella on Niskasen mukaan käytännössä valittavanaan kaksi vaihtoehtoa. Se voi joko päättää edetä työsuhteisuuden suuntaan, niin kuin nyt on valmisteltu, tai sitten nykyisen marjalain mukaista menettelyä voidaan jatkokehittää ja pyrkiä sitä kautta parantamaan poimijoiden asemaa.

Niskasen mukaan uudistuksen läpiviennissä voi valitusta ratkaisusta riippuen kestää pidempäänkin kuin yhden satokauden verran.

TEMin mukaan muutoksen taustavalmistelua jatketaan vielä tällä hallituskaudella. Saatu lausuntopalaute analysoidaan kokonaisuudessaan, ja siitä tehdään yhteenveto tulevan valmistelun tueksi.

- Varmasti jatkamme myös herkällä korvalla ja silmällä sen seuraamista, miten tämä tuleva satokausi menee, Niskanen sanoo.

LUONNONTUOTTEIDEN keruun muuttamista kausityöksi valmisteltiin jo viime keväänä, sillä ministeriön mukaan Thaimaa on toistuvasti vaatinut, että poimijoiden maastalähdön edellytyksenä keräämisen tulisi olla työsuhteista. Muutosta ei kuitenkaan tuolloin viety läpi, koska Thaimaa perääntyi vaatimuksestaan ja aikaa satokauden alkuun ja muutosten tekemiseen oli hyvin vähän.

Viime syksynä esiin tulleet vakavat rikosepäilyt ovat TEMin mukaan osoittaneet, että marjanpoimintaan liittyy nykymuodossaan poimijan kannalta merkittäviä riskejä.

TEMin mukaan siirtyminen kausityölain piiriin pienentäisi ansiotasoon liittyvää riskiä ja toisi poimijat työsuhteita sääntelevien lakien piiriin. Ulkomaalaisia luonnonmarjojen poimijoita koskisivat työntekijöiden suojaksi säädetyt lait kuten työsopimuslaki, työturvallisuuslaki ja työterveyshuoltolaki.

Anniina Korpela / STT

Uutista päivitetty kauttaaltaan klo 15.49