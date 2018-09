Ulkoministeri Soini ei usko Ruotsin vaalituloksen vaikuttavan maan ulkopolitiikkaan

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) ei odota Ruotsin vaalituloksesta muutoksia maan ulkopolitiikkaan. Soini uskoo Suomen ja Ruotsin kahdenvälisten suhteiden kehittämisen ja tiivistämisen jatkuvan hallitusratkaisusta riippumatta. Se on Soinin mukaan molempien maiden strateginen etu ja hyvä asia, koska se tuo vakautta ja ennakoitavuutta.

Ruotsin hallitusneuvotteluista Soini uumoilee vaikeita ja kuvaa tilannetta termillä ”täysjumi”. Hänen mukaansa edistystä ei tapahdu, jos kaikki puolueet pysyvät vaaleja edeltäneissä poteroissaan vaan kompromisseja on tehtävä.

– Tässä tarvitaan nyt jonkin näköistä temputusta, Soini kuvailee.

– Sellaista se politiikka on, että ensiksi käydään vaalit ja sitten sen tuloksen kanssa on elettävä – eikä omien haavekuvien kanssa, Soini jatkaa.

Ulkoministerin mukaan on mielenkiintoista nähdä, onko Ruotsin politiikan blokkiraja nyt ylitettävissä. Rajan ylittäminen kun on myös kova riski sen tekevälle puolueelle, Soini pohtii. Hänen mukaansa puolueiden intressi saada maalle uusi hallitus on varmasti kova.

”Ei sekään tietysti mahdotonta ole, että uudet vaalitkin jollain aikavälillä tulevat.”

Ruotsidemokraattien eristämisen politiikan teosta Soini uskoo olevan entistä vaikeampaa.

Vaikka äänestysvilkkaus Ruotsissa laski hiukan aiemmasta, Soini pitää yli 84:n noussutta äänestysprosenttia hienona.

– Voi kun sen saisi Suomeen.

STT–NIILO SIMOJOKI