UM: luonnonmarjanpoimijoiden viisumihakemuksille stoppi Thaimaassa – syynä ihmiskaupan riski

Ulkoministeriö on päättänyt keskeyttää luonnonmarjanpoimijoiden Schengen-viisumihakemusten vastaanoton Thaimaassa. Demokraatti Demokraatti

Keskeytys koskee kaikkia hakijoita Suomen Bangkokin suurlähetystön toimipiiriin kuuluvissa maissa eli Thaimaassa, Kambodzhassa ja Myanmarissa. Tämä merkitsee, ettei näistä maista tuleville luonnonmarjanpoimijoille myönnetä Schengen-viisumeja kesän satokaudeksi.

Viisumin myöntäminen luonnonmarjanpoimintaan on ministeriön tiedotteen mukaan perustunut oletukseen, että poimijat tulevat maahan turismiin verrattavassa tarkoituksessa, keräävät metsämarjoja jokaisen oikeudella ja voivat vapaasti myydä keräämänsä luonnontuotteet valitsemalleen taholle.

– On kuitenkin ilmeistä, ettei alalla vallitseva käytäntö vastaa tätä oletusta. Tietoon on tullut esimerkiksi, että luonnonmarjankerääjien kanssa on yleisesti tehty työsopimuksia.

Ulkoministeriön mukaan viisumiharkinnassa on otettava huomioon hyväksikäytön ja ihmiskaupan ilmeinen ja vakava riski. Törkeää ihmiskauppaa koskevat syytteet ja epäilyt käsittävät yhteensä satoja uhreja, ministeriö kertoo.

Hallituksen tavoitteena on löytää luonnonmarjanpoimijoiden maahantuloon kokonaisvaltaisesti toimiva pitkän aikavälin ratkaisu satokaudesta 2025 eteenpäin.