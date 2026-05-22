Ulkomaat

22.5.2026 06:45 ・ Päivitetty: 22.5.2026 06:45

UM: Sumud-laivueen suomalaisaktivistit pääsivät pois Israelista

Lehtikuva / Sumud-järjestön välittämä kuva
Sumud-järjestön välittämä kuva avustuslaivueen suomalaisista osallistujista.

Israelin kiinni ottamat Gazan avustuslaivueen suomalaisaktivistit ovat poistuneet Israelista, kertoo ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner STT:lle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Suomalaiset ovat Tannerin mukaan tällä hetkellä Turkissa. Israel pysäytti Gazaa kohti matkanneet avustusveneet maanantaina Kyproksen lähellä ja kuljetti niiden miehistöt maihin.

Israelin ulkoministeriö sanoi torstaina, että kaikki avustuslaivueesta pidätetyt ulkomaalaiset aktivistit karkotettiin maasta. Turkin ulkoministeriön mukaan aktivisteja lennätettiin Etelä-Israelista Ankaraan.

Suomalaisilla ei ole Suomen ulkoministeriön ymmärryksen mukaan mitään hätää.

Tannerin mukaan vaikuttaa kuitenkin siltä, että heidän kohtelunsa on ollut kovakouraisempaa kuin syksyllä vastaavassa tilanteessa.

ULKOMINISTERIÖ vetosi alkuviikolla Israeliin, että pidätettyjä kohdeltaisiin ihmismäisemmin. Israelilainen äärioikeistolainen ministeri julkaisi tuolloin videon, jolla hän pilkkasi kahlittuja pidätettyjä ja kehui heidän retuuttamistaan.

Ministerin omat hallituskumppanitkin paheksuivat toimintaa.

