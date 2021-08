UM: Suomi aikoo avata uuden suurlähetystön

Ulkoministeriö valmistelee edustustoverkon laajentamista ja vahvistamista. Uuden suurlähetystön avaamista valmistellaan Senegalin Dakariin, UM tiedottaa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lähetystön on määrä aloittaa toimintansa vuoden 2021 aikana. Edustustoverkko vahvistui viimeksi syyskuussa 2020, kun Suomi avasi uudelleen suurlähetystönsä Manilassa, Filippiineillä.

Dakarin lisäksi Suomi valmistelee parhaillaan edustuston avaamista Qatarin pääkaupunkiin Dohaan.

Ulkoministeriön tavoitteena on kohdentaa voimavaroja maihin, joiden poliittinen ja taloudellinen merkitys Suomelle kasvaa. Eri mahdollisuuksia on kartoitettu laajasti. Lähtökohtana on ollut hallitusohjelma, jossa mainittuja mahdollisia kohteita olivat erityisesti Afrikka sekä Etelä- ja Kaakkois-Aasia.

Harkinnassa on ulkoministeriön mukaan otettu huomioon sekä ulkopoliittiset tarpeet että Suomen kaupalliset intressit.

Dakarista käsin voidaan kattaa useita alueen maita, mukaan lukien Sahelin alue, jonka turvallisuuskehitystä Euroopassa seurataan tarkasti.

– Nyt Dakariin avattava suurlähetystö on Suomen ensimmäinen ranskankielisessä Länsi-Afrikassa ja siten tärkeä lisäys edustustoverkkoomme. Senegal on Suomelle ja Euroopan Unionille tärkeä kumppani ja vakauttava toimija koko alueella, ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) toteaa tiedotteessa.

Ranskankielisessä Länsi-Afrikassa on useita vahvasti kasvavia talouksia ja Senegal on yksi alueen talouden ja logistiikan keskuksista.

– Uusi suurlähetystö Dakarissa parantaa merkittävästi Team Finlandin mahdollisuuksia tukea suomalaisten yritysten markkinoillepääsyä tällä alueella, jolla potentiaalia kaupan lisäämiselle ja suhteidemme tiivistämiselle on runsaasti, kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) puolestaan sanoo.