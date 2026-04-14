14.4.2026 12:34 ・ Päivitetty: 14.4.2026 12:34

Unicef: Ainakin 160 lasta on kuollut alkuvuoden aikana Sudanissa

Sudanissa ainakin 245 lasta on kuollut tai vammautunut tammi-maaliskuun aikana, kertoi Suomen Unicef tiistaina. Määrä on puolet suurempi kuin samana ajanjaksona vuosi sitten.

DEMOKRAATTI/STT

Unicefin mukaan ainakin 160 lasta on kuollut maassa alkuvuoden aikana. Lapsiuhrien määrä oli suurin Darfurin ja Kordofan osavaltioissa.

Unicefin mukaan liki 80 prosenttia ilmoitetuista uhreista on kuollut tai vammautunut drooni-iskuissa.

Sudanin asevoimien ja puolisotilaallisten RSF-joukkojen välinen konflikti on riehunut jo lähes kolme vuotta. Huhtikuussa 2023 alkaneen sisällissodan seurauksena on kuollut kymmeniätuhansia ihmisiä ja pakottanut yli 11 miljoonaa ihmistä jättämään kotinsa.

Unicefin mukaan yli viisi miljoonaa lasta on joutunut jättämään kotinsa konfliktin vuoksi.

Lisää aiheesta

Ulkomaat

13.4.2026 08:41

Järjestö: Kolme vuotta kestänyt raaka sota tuhoaa Sudanin ihmiset ja yhteiskunnan

Huomasitko nämä?

Ville Jalovaara

Kirjallisuus
13.4.2026
Arvio: Tarina siitä, kuinka yksi hurmosmies muutti Venäjän ja maailmanhistoriaa
Lue lisää

