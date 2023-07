Unkari käsittelee Ruotsin Nato-jäsenyyttä – Fidesz aikoo boikotoida täysistuntoa

Unkarin parlamentti käsittelee Ruotsin Nato-jäsenyyttä maanantaina, ilmenee parlamentin päiväjärjestyksestä. Parlamentin käsittelystä kertoi ruotsalainen uutispalvelu Omni. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Päätöstä ei kuitenkaan ole syntymässä. Unkarilainen HVG-lehti kertoo, että maan hallitseva Fidesz-puolue on aikeissa boikotoida täysistuntoa.

Ratifioinnin on pyytänyt käsittelyyn parlamentin puhemies Laszlo Köver opposition esityksestä. Keskustelulle on varattu 80 minuuttia ennen äänestystä. HVG:n mukaan odotus on, että Fidesz ja sen liittolaispuolue KDNP jäävät pois ylimääräisestä istunnosta, minkä seurauksena päätösvaltaa ei saavuteta. Unkarin ratifiointi jäisi siten syksyyn samaan tapaan kuin Turkin.

Kansanedustaja Agnes Vadai Unkarin oppositioon kuuluvasta sosiaalidemokraattisesta DK-puolueesta sanoi uutistoimisto TT:lle, ettei maanantain käsittely tule johtamaan äänestykseen.

- Fidesz on ilmoittanut julkisesti, etteivät he aio osallistua. Näin ollen tulossa ei ole äänestystä eikä ratifiointia, hän kertoi.

Turkki ja Unkari tekevät tiivistä yhteistyötä Ruotsin Nato-hakemuksen käsittelyssä.

Unkarin parlamentti on tällä hetkellä istuntotauolla, joka päättyy 25. syyskuuta. Vadain mukaan on epätodennäköistä, että Ruotsin jäsenyyden ratifiointi etenee ennen sitä.

Unkari ilmoitti heinäkuun alussa Vilnassa pidetyn Nato-huippukokouksen jälkeen olevansa valmis hyväksymään Ruotsin Nato-jäsenyyden. Ruotsin Nato-jäsenyys pitää ratifioida myös Turkissa, mutta Turkin vahvistusta saadaan vielä odottaa yli maan parlamentin kesätauon.

TURKIN presidentti Recep Tayyip Erdogan ilmoitti Nato-huippukokouksen päätteeksi, että ratifiointi olisi mahdollinen vasta kesän istuntotauon päätyttyä. Tämän on tulkittu tarkoittavan lokakuuta, jolloin parlamentti palaa töihin.

Käsittelyn valmistelut voivat kuitenkin jatkua tauon aikana, sillä parlamentti on päättänyt, että ulkoasiainvaliokunta voi jatkaa työtään tauosta huolimatta.

Turkin ulkoministeri Hakan Fidan vieraili perjantaina Budapestissa ja kertoi tiedotustilaisuudessa virkaveljensä Peter Szijjarton kanssa, että Turkki ja Unkari tekevät tiivistä yhteistyötä Ruotsin Nato-hakemuksen käsittelyssä.

Fidan korosti uutistoimisto TRT:n mukaan, että viimeisen sanan sanoo Turkin parlamentti.

- Ruotsi on ottanut merkittäviä askeleita kohti Nato-jäsenyyttä, mutta lisätoimia tarvitaan vielä, Fidan sanoi.

Fidan tuomitsi viime aikojen mielenilmaukset Ruotsissa ja Tanskassa, joissa on poltettu tai tallottu Koraaneja.

- Historiasta voi oppia paljon. Euroopassa aloitettiin kirjojen polttamisella, ja kirjoja poltettiin myös valtion valvonnassa. Kirjojen polttamista seurasivat keskitysleirit, ja me tiedämme kaikki, mitä siitä seurasi, Fidan paheksui