29.4.2026 14:14 ・ Päivitetty: 29.4.2026 14:31
Unkarin Magyar lakkauttaa poliittisen pelottelun välineenä pitämänsä viraston
Unkarissa Tisza-puolueen vaalivoittoon johdattanut Peter Magyar on keskiviikkona tapaamassa EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin Brysselissä. Epävirallisessa tapaamisessa on Magyarin mukaan tarkoitus keskustella EU:n jäädyttämän Unkarin rahoituksen vapauttamisesta.
Keskusteluja on kuvattu epävirallisiksi, eikä Magyar tiettävästi ole kommentoimassa niitä medialle, kertoi Euronews. Unkarin tuleva pääministeri tapaa keskiviikkona myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Antonio Costan.
- Tiedämme, mitä meidän täytyy tehdä: Tuoda kotiin ne EU-varat, jotka kuuluvat Unkarille, Magyar kirjoitti viestipalvelu X:ssä matkalla Brysseliin.
Magyar myös ilmoitti X:ssä hallintonsa lakkauttavan välittömästi Unkarissa toimivan niin kutsutun suvereniteetin suojeluviraston SPO:n.
- Tämä säästää kuusi miljardia forinttia (yli 16 miljoonaa euroa) veronmaksajien rahaa, Magyar kertoi.
Virasto luotiin osana Unkarin lakiuudistusta, joka demokratiaa puolustavien järjestöjen mukaan rajoitti kansalaisyhteiskunnan ja järjestöjen toimintaa. Lakia on verrattu Venäjän vierasagenttilakiin.
Magyarin mukaan unkarilaisvirasto oli poliittisen pelottelun työkalu.
UNKARIN tuleva ulkoministeri Anita Orban ja joukko muita tulevan hallinnon edustajia tapasivat EU-komission johtoa Brysselissä jo viime lauantaina, Magyar kertoi viikonloppuna.
Myös toissa viikolla EU-komission delegaatio tapasi Unkarin tulevan hallinnon edustajia keskusteluissa, joissa käsiteltiin jäädytettyjen Unkarille kohdennettujen varojen vapauttamista.
Unkarin EU-rahoitus jäädytettiin väistyvän pääministeri Viktor Orbanin aikana korruption ja oikeusvaltiorikkomusten vuoksi.
Magyar nousee maan seuraavaksi pääministeriksi vasta ensi kuussa, mutta hänellä on kiire pedata diplomatiaa Unkarin varojen vapauttamiseksi. Unkari menettää yli kymmenen miljardin euron edestä maalle korvamerkittyä rahoitusta, jos EU:n vaatimia uudistuksia ei tehdä elokuun loppuun mennessä.
Uutista täydennetty kauttaaltaan klo 17.31.
