Unkarin Orban: Ukrainan EU-jäsenyydestä ei voida edes aloittaa neuvotteluja ilman pitkiä keskusteluja

Euroopan unionilla on edessään erittäin pitkiä ja vaikeita keskusteluja ennen kuin neuvottelut Ukrainan jäsenyydestä voidaan edes aloittaa, sanoi Unkarin pääministeri Viktor Orban (kuvassa) perjantaina. EU:n on määrä päättää pian, milloin viralliset jäsenyysneuvottelut Ukrainan kanssa aloitetaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Emme tiedä, kuinka suuri tämän valtion maa-ala on, koska se on edelleen sodassa. Emme myöskään tiedä, kuinka suuri sen väestö on, koska ihmisiä pakenee, Orban sanoi radiohaastattelussa.

Orbanin mukaan sellaisen valtion hyväksyminen unioniin, joista edes näitä asioita ei tiedetä, olisi ennenkuulumatonta.

Ukraina haki unionin jäsenyyttä vain päiviä sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan viime vuoden helmikuussa. Se sai ehdokasmaan aseman muutamia kuukausia myöhemmin osoituksena EU:n vahvasta tuesta sen sotaponnisteluille.