Unkarin Suomen-suurlähettiläs hyökkää Yleä vastaan kirjoituksessaan – vetoaa Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan sanoihin

Unkarin Suomen-suurlähettiläs György Urkuti moittii Uuden Suomen Puheenvuoro-kirjoituksessaan Yleä.

DEMOKRAATTI Demokraatti

– Kyllä on helppoa olla samaa mieltä Keskuskauppakamarin toimitusjohtajan Juho Romakkaniemen kanssa Yleisradion yksipuolisesta arvomaailmasta, jos kuuntelee Yle Puheen Unkaria käsitteleviä ohjelmia säännöllisesti, Urkuti kirjoittaa.

– Romakkaniemi totesi osuvasti, että jos moni ajattelee Ylen antavan tilaa lähes yksinomaan vihervasemmistolaisille kolumnisteille, se ei voi olla sattumaa. Asian kieltämisen sijaan pitäisi ehkä tutkia miten tällainen kehitys on päässyt tapahtumaan, hän jatkaa.

Ylen kolumnistivalinnat ovat puhuttaneet viime aikoina sosiaalisessa mediassa. Niitä on kommentoinut muun muassa juuri Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Romakkaniemi.

– Asian kieltämisen sijaan pitäisi ehkä tutkia miten tällainen kehitys on päässyt tapahtumaan. Mikä on ollut se prosessi, jolla kolumnistit on valittu? Romakkaniemi on tviitannut.

Urkutin mielestä ”vihervasemmistolainen hegemonia heijastuu myös Yle Puheen Politiikkaradion kotimaatani käsitteleviin ohjelmiin”.

– Hyvät Yle Puheen toimittajat! Miksette koskaan voi kutsua Unkaria käsitteleviin ohjelmiinne henkilöitä, jotka eivät kuulu Orbánin hallitusta kovasti kritisoivien joukkoon? Urkuti muun muassa kirjoittaa.