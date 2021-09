Unkarissa historialliset vaalit: Orbanille etsitään haastajaa

Ensimmäistä kertaa maan historiassa järjestettävissä maanlaajuisissa esivaaleissa opposition ehdokkaiden keskuudesta valitaan yksi pääministeriehdokas, jota kaikki puolueet asettuvat tukemaan. Samalla esivaaleissa ratkaistaan oppositiokoalition muut parlamenttivaaliehdokkaat.

Opposition pääministerikandidaatin vaalin ensimmäinen äänestyskierros päättyy ensi viikon sunnuntaina.

Ehdokkaista korkeintaan kolme pääsee esivaalin toiselle kierrokselle, joka järjestään lokakuun alkupuolella.

Pääministeri Orban on ollut vallassa vuodesta 2010, ja hän on voittanut kolmet vaalit peräjälkeen. Viime aikoina koalition muodostaneen opposition ja Fideszin kannatus on kulkenut rinta rinnan mielipidemittauksissa.