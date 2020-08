UPM kaavailee Jämsän paperitehtaan sulkemista – 450 työpaikkaa vaakalaudalla

Metsäyhtiö UPM suunnittelee Jämsän Kaipolan paperitehtaan pysyvää sulkemista tämän vuoden loppuun mennessä.

Demokraatti.fi/STT

Suunnitelma tarkoittaisi noin 450 työpaikan menetystä.

UPM perustelee suunnitelmaa sillä, että Kaipolan tehdas on yhtiön paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin. Tämä johtuu UPM:n mukaan muun muassa korkeista logistiikka- ja työvoimakustannuksista sekä sääntelyyn ja verotukseen liittyvistä syistä.

– Tämä on murheellinen uutinen Kaipolalle. Vaikka Kaipolassa on osaavat tiimit ja hyvin hoidetut koneet, monien ulkoisten tekijöiden, kuten korkeiden logistiikkakustannusten, sääntelyyn ja verotukseen liittyvien seikkojen, korkeiden työvoimakustannusten ja kasvavien kuitukustannusten vuoksi tehdas on UPM:n paperitehtaista kilpailukyvyltään heikoin, sanoo UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja Winfried Schaur tiedotteessa.

Päijänteen rannalla sijaitseva Kaipolan paperitehdas on perustettu vuonna 1952. Tehtaalla on kolme paperikonetta.

Kaipolan tehtaan sulkeminen on osa UPM:n toiminnan tehostamisjärjestelyjä, joilla tavoitellaan 75 miljoonan euron vuotuisia säästöjä.

Myös Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren tehtailla yt:t

Tehostamissuunnitelmiin kuuluu myös muun muassa Shottonin tehtaan myynti Walesissa.

Lopulliset päätökset suunnitelman toteutuksesta tehdään, kun yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet, UPM kertoo tiedotteessaan.

UPM kertoo myös aloittavansa Kymin, Kaukaan ja Pietarsaaren sellutehtailla yt-neuvottelut, jotka koskevat tehtaiden tukitoimintoja. Muutoksilla pyritään lisäämään joustavuutta ja tehokkuutta kunnossapidossa, tuotannossa ja hallinnossa, yhtiö sanoo.

Suunnitelma johtaa enimmillään 110 työpaikan vähennyksiin.

Lisäksi UPM:n Tervasaaren tehtaalla Valkeakoskella kaavaillaan tehtaan organisaation uudelleenjärjestelyä kilpailukyvyn parantamiseksi. Suunnitellut toimet vaikuttavat toteutuessaan noin 50 työpaikkaan.

Aiemmin tänä vuonna UPM tiedotti sulkevansa Chapellen paperitehtaan Ranskassa ja vaneritehtaan Jyväskylässä sekä tehostavansa UPM Raflatacin toimintaa. Näistä toimenpiteistä syntyy noin 45 miljoonan euron vuotuiset säästöt.

UPM järjestää tiedotustilaisuuden Kaipolan tehtaalla kello 15.30.

STT–Tuomas Savonen, Iiro-Matti Nieminen, Saila Kiuttu