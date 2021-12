UPM siirsi tapaamisen ensi perjantaille, Paperiliiton Vanhala ei tiedä syytä – nyt tuli metsäyhtiön selitys

Paperiliitto on viikonlopun aikana jatkanut neuvotteluja pienempien alan yhtiöiden kanssa, puheenjohtaja Petri Vanhala kertoo STT:lle. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Sunnuntaille kaavailtu tapaaminen UPM:n edustajien kanssa kuitenkin lykkääntyi alkavan viikon perjantaihin.

Vanhalan mukaan UPM ilmoitti sähköpostitse, että tapaaminen siirtyy. Syy ei ollut hänen tiedossaan.

- UPM ilmoitti, että tänään ei mitenkään käy.

Metsäyhtiön työmarkkinajohtaja Jyrki Hollmén viestitti STT:lle, että syynä neuvottelujen siirtämiseen on valmistautuminen Lappeenrannan biojalostamon alasajoon lakkouhan takia.

- Lakkouhasta johtuva jalostamon alasajo on vaatinut jalostamon neuvotteluista vastaavien henkilöiden keskittymistä alasajoon viikonloppuna, ja neuvotteluaika sovittiin Paperiliiton kanssa siirrettäväksi ensi perjantaille, Hollmén kertoi tekstiviestitse.

UPM kertoi marraskuun lopulla varautuvansa siihen, että biodieseliä valmistava jalostamo Lappeenrannassa joudutaan ajamaan alas lakon takia. Yhtiö varautuu lomauttamaan työntekijöitä enintään 90 päiväksi alkuvuoden aikana.

Paperiliitto on solminut uudet yrityskohtaiset työehtosopimukset isoista yrityksistä Stora Enson sekä Metsä Groupin kanssa, mutta tilanne on ollut vaikeampi UPM:n kanssa. Tapaamisia UPM:n kanssa on ollut Vanhalan mukaan reilu kymmenen. Esillä on ollut UPM:n biolaitoksen sopimus.

UPM on halunnut solmia erilliset sopimukset viidelle liiketoiminta-alalle, joilla Paperiliitto on sopimuskumppani.

Hollménin mukaan keskustelut Paperiliiton kanssa ovat jatkuneet ja uusia tapaamisia on sovittu ensi viikolle.

- Toivomme edelleen, että Paperiliitto suostuisi käynnistämään neuvottelut pikaisesti myös muissa liiketoiminnoissamme.

”Tottakai myös työtaistelukortti on pöydällä.”

UPM ja Teollisuusliitto sopivat kuluneella viikolla kahdesta työehtosopimuksesta, jotka koskevat UPM Plywoodin vaneriliiketoimintaa sekä UPM Timberin sahaliiketoimintaa. Näillä ratkaisuilla ei Vanhalan mukaan ole vaikutusta Paperiliiton neuvotteluihin.

Paperiliiton hallitus on koolla tiistaina käsittelemässä neuvottelutilannetta.

- Näyttää siltä, että hallitukseen mennessä päästään muiden kanssa sopimuksiin. UPM:n osalta näyttää hyvin epävarmalta.

Paperiliitto saattaa tiistaina päättää työtaistelutoimista, Vanhala toteaa.

- Tottakai myös työtaistelukortti on pöydällä.

Tällä hetkellä voimassa oleva sopimus Paperiliiton ja Metsäteolllisuuden välillä päättyy vuodenvaihteessa. Metsäteollisuus ei enää neuvottele työehtosopimuksesta, joten neuvotteluja on käyty yrityskohtaisesti.

Uutista päivitetty UPM:n Hollménin kommenteilla