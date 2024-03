UPM:n Hollmén ei usko hallituksen uudistusten sotkevan työehtoneuvotteluja – “En näe tällä työmarkkinatilanteella tähän mitään kytkyä”

Paperiliitto ilmoitti keskiviikkona irtisanovansa kaikki metsäyhtiö UPM:n kanssa solmitut työehtosopimukset. Simo Alastalo Demokraatti

Sopimuskausi olisi normaalisti päättynyt huhtikuun lopulla. Demokraatti pyysi ratkaisuun kommentteja UPM:n työmarkkinajohtaja Jyrki Hollménilta.

Mitä mieltä olet Paperiliiton päätöksestä irtisanoa työehtosopimukset?

– Itse toivoin, että olisimme voineet jatkaa keskusteluja ja neuvotella sopimusten jatkosta ja uudistamisesta puolin ja toisin nykyisten sopimusten voimassa ollessa. Mutta Paperiliitto tuli nyt tällaiseen johtopäätökseen ja tämä ei tarkoita mitään muuta kuin sitä, että neuvotteluja jatketaan työehtosopimusten uudistamiseksi.

Millaisiksi ennakoit tekstikysymyksistä neuvottelemista, kun hallituksella on meneillään keskeneräisiä lakihankkeita kuten paikallisen sopimisen uudistaminen? Eikö näistä pitäisi ensin saada joku tulos ennen kuin voidaan tehdä sopimus?

– En näe sitä noin. Meillä ei ole mitään erityisiä tavoitteita näihin hallituksen kaavailemiin työelämäuudistuksiin liittyen. Tietenkin haluamme keskustella siitä, että mistä voimme paikallisesti sopia ja millaisia tuottavuuselementtejä näissä neuvotteluissa voidaan käsitellä, mutta en näe tällaista yhteyttä.

Eli tämä poliittinen prosessi ei viivästytä neuvotteluja?

– Ei vaikuta minusta mitenkään meidän aikatauluihin. Meillä on omat liiketoimintakohtaiset sopimukset Paperiliiton kanssa, joiden uudistamisen ehdoista osapuolten pitää neuvotella. En näe tällä työmarkkinatilanteella tähän mitään kytkyä.

UPM:n ja Paperiliiton neuvotteluista ei ole ajateltu tulevan kovin helppoja, miten itse näet?

– Kaikista työehtoneuvotteluista sanotaan, että tämä on aina se vaikea kierros ja kuitenkin niistä aina sopimukseen päästään. Nythän meillä on jälkivaikutukset näillä sopimuksilla ja tarkoitus on jatkaa sopimussuhdetta Paperiliiton kanssa kaikissa liiketoiminnoissa. En näe tässä erityistä dramatiikkaa.

Kävikö tässä niin, että te tulitte olleeksi aloitteellisia jalkautettujen työntekijöiden palkanmaksun keskeyttämisessä ja sitten EK seurasi perässä?

– Mehän ei olla oltu EK:n jäseniä pitkään aikaan. Teimme juridisen arvion täysin itsenäisesti liittyen työn keskeytymiseen tietyissä meidän yksiköissä. Tällä ei ole mitään tekemistä tämän EK:n kannanmuodostuksen kanssa.

Muut muuten vain seurasivat perässä ja se on heidän asiansa?

– Se on heidän asiansa.