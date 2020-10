UPM:n tulos ja liikevaihto syöksyivät

Metsäyhtiö UPMvie vauhdilla eteenpäin suunnitelmiaan kapasiteetin leikkauksista. Taustalla on tuloksen merkittävä heikkeneminen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Suljimme UPM Jyväskylän vaneritehtaan ja UPM Chapellen paperitehtaan Ranskassa. Päätös sulkea UPM Kaipolan paperitehdas tehtiin lokakuussa, ja myös Walesissa sijaitsevan UPM Shottonin paperitehtaan myymisestä ilmoitettiin, luettelee toimitusjohtaja Jussi Pesonen tiedotteessa.

Lisäksi liiketoiminnan tehostaminen on alkanut UPM Communications Paperin liiketoimintatiimeissä, Suomen sellutehtailla, UPM Tervasaaren tehtaalla, UPM Raflatacissa (tarrapapereissa) ja UPM Metsän organisaatiossa.

Toimenpiteiden on määrä tuoda vuositasolla yhteensä noin 130 miljoonan euron kustannussäästöt.

UPM:n vertailukelpoinen liikevoitto putosi heinä-syyskuussa 215 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 342 miljoonasta eurosta. Liikevaihto supistui 19 prosenttia 2,028 miljardiin euroon. Yhtiön mukaan liikevaihto putosi paino- ja kirjoituspaperitoimitusten sekä sellun ja paperin hintojen laskun vuoksi.

Edelliseen vuosineljännekseen verrattuna lasku on kuitenkin tasaantunut. Huhti-kesäkuussa vertailukelpoinen liikevoitto oli 203 miljoonaa euroa ja liikevaihto 2,077 miljardia euroa.

Näkymät edelleen epävarmat

UPM arvioi, että näkymät ovat edelleen epävarmat ja kehitys on todennäköisesti asteittaista. Asiaan vaikuttaa pandemia, siihen liittyvät sulkutoimet ja muutokset kuluttajakäyttäytymisessä.

Pesonen sanoo kuitenkin, että liiketoiminnot menestyivät vuoden kolmannella neljänneksellä tyydyttävästi covid-19-pandemian aiheuttamissa erittäin poikkeuksellisissa oloissa.

– Vuoden kolmannella neljänneksellä saavutimme paljon monella rintamalla: teimme tulosta, saimme aikaan kustannussäästöjä, merkittävät kasvuhankkeemme etenivät ja pystyimme huolehtimaan henkilöstömme terveydestä ja turvallisuudesta, Pesonen luettelee.

Sellu edelleen syömähammas

Sellu oli heinä-syyskuussa edelleen UPM:n syömähammas hintojen laskusta huolimatta. Selluyksikön vertailukelpoinen liikevoitto oli heinä-syyskuussa 104 miljoonaa euroa eli lähes puolet koko yhtiön vertailukelpoisesta liikevoitosta. Liikevaihdosta selluyksikön osuus oli runsas neljännes.

UPM:llä on menossa uusi mittava sellutehdashanke Uruguayssa, jossa yhtiöllä on jo ennestään tehdas.

– Uruguayssa Paso del los Torosin sellutehtaan työmaa etenee hyvin, ja rautatierahdista on tehty pitkäaikainen palvelusopimus, Pesonen kertoo.

Hänen mukaansa myös biokemikaalijalostamon rakentaminen Saksan Leunassa on alkanut ja vuokrasopimukset infrastruktuurista allekirjoitettu.

Hyvä yhteistyösuhde maan hallituksen kanssa

Iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa Pesoselta kysyttiin arviota siitä, miten Metsäteollisuus ry:n äskettäinen päätös luopua työehtosopimustoiminnasta vaikuttaa UPM:n liiketoimintaan pitkällä aikavälillä.

UPM kertoi viime viikolla vahvistavansa työmarkkina- ja sopimusosaamistaan palkkaamalla työmarkkinajohtajakseen Jyrki Hollménin, joka toimii tällä hetkellä Metsäteollisuudessa työmarkkinajohtajana.

Pesosen mukaan UPM lähtee uudessa neuvottelutilanteessa etsimään win-win-ratkaisuja, jotka hyödyttävät neuvottelujen molempia osapuolia.

– Meidän tavoitteenamme on kilpailukyvyn parantaminen, sillä se on ainoa tae, millä me saamme tänne työllisyyttä, investointeja ja verotuloja, Pesonen sanoi.

Suhdettaan Suomen hallituksen suuntaan Pesonen luonnehti hyväksi Kaipolan tehtaan sulkemispäätöstä seuranneesta suukovusta huolimatta.

– Meillä on hyvä yhteistyö, ja me pystymme käymään hyvää dialogia.

Myönteinen kuva tulevaisuudesta

Pesoselta kysyttiin myös, millä keinoin konsernin tulos saadaan takaisin hyvälle tasolle. Pesonen suhtautui tulevaisuuteen luottavaisesti, etenkin kun UPM:n suuret, korkean marginaalin investoinnit ovat valmistumassa lähivuosina.

– Meillähän on lähes ainoana isona metsäteollisuuskonsernina menossa globaalisti isoja hankkeita, jotka tuovat todella hyvää tulosta sitten, kun ne ovat käytössä, Pesonen sanoi.

– Kun tämä covid-pandemia tästä kääntyy, Kiinassa on nyt jo kääntynyt, niin kyllä se alkaa näkyä tuloksessakin. Kiinahan on jo kasvun uralla, Pesonen sanoi.