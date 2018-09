Urheilulla ja liikunnalla on sananmukaisesti elintärkeä merkitys. Molemmilla on huomattava osansa ihmisten viihtymisessä ja terveyden hoidossa, kuten uimahallitkin osoittavat.

Eri mailla on omat suosikkilajinsa. Mikä on sitten yhteiskunnan taloudellinen rooli? Me rakennamme edellytyksiä. Näitä ovat muun muassa eri urheilulaitokset. Kun urheilusta on tullut liiketoimintaa niin on tietysti oikeutettua kysyä, onko urheilun tultava toimeen omillaan. Tässä suhteessa kuitenkaan kaikki lajit eivät ole samalla lähtöviivalla. Taloudellisessa kilvoittelussa on paljon epäterveitä piirteitä. Markkinatalous säätelee paljon.

Meillä nyt alkaneessa jääkiekon sarjaruljanssissa pyöritetään kolminumeroisia miljoonalukuja. Lähes kaikki jäähallit on rakennettu yhteiskunnan varoin jolloin pitää ottaa huomioon niiden käyttö mahdollisimman laaja-alaisesti. Kunnat tarjoavat näitä alihintaisesti tähän liiketoimintaan. Osaavatko seurat puolestaan hoitaa taloutensa? Jääkiekossa maksetaan ylisuuria palkkoja pelaajille, eikä tulos ole aina

onnistunut.

Suomi on kuitenkin pieni maa ja meillä liikkuu myös pieni raha verrattuna vaikkapa tennikseen tai jalkapalloon maailmalla. Jalkapallossa kahden huippupelaajan siirtohinnalla rahoitettaisiin vaikkapa koko Suomen urheilu. Kun urheilu kuitenkin on yhteiskunnallista toimintaa, kuten taiteen tukeminen esimerkiksi oopperan rahoituksella, niin tämä kuuluu elävän elämän toimintoihin. Sitä paitsi urheilun ansioihin kuuluu Veikkauksen avulla saada rahoitus paitsi urheilulle myös tieteelle, taiteelle ja nuorisokasvatukselle.

Tässä suhteessa kannattaa muistuttaa myös siitä että urheilumme alennustilan kohentamiseksi kannattaisi solmia toimivat yhteiskuntasuhteet kaikkiin poliittisiin puolueisiin. Urheiluhan on koko kansan asia.

Usein takaa-ajaja vaanii ja iskee.

Suomalaiset palloiluseurat ovat viime aikoina nousseet tapetille. Jalkapallossa ollaan ylletty vihdoinkin maaottelutasolla voittoihin. On kaadettu Unkari että Viro, eikä jatkokaan näytä hullummalta Markku Kanervan hoteissa.

Lentopallossa on tehty nuorennusleikkaus. Palaset ovat loksahtaneet kohdalleen ja Suomi jatkaa MM-kisoissa. Varnan turneessa koettiin tuo lentopallon henkinen puoli. Vaikka voitetaan kaksi erää heti alkuun niin se ei vielä merkitse otteluvoittoa. Usein takaa-ajaja vaanii ja iskee. Meille oli käydä kalpaten Puerto Ricoa vastaan, mutta onneksemme ryhtimme piti viidennessä erässä ja voitto tuli.

Koripallo oli niin ikään herkkä laji. Bosnia-Herzegovinaa vastaan johdimme jo 24 pisteellä, mutta päästimme vastustajan loppukahinoissa jo 2 pisteen päähän. Lopputulos kuitenkin voittomme 4 pisteen erolla. Siinä kamppailussa tarvittiin katsomon puolella nitroja.

Sinällään mielenkiintoista että joukkuelajit pinnistelevät huipulle samalla kun lippulaivamme yleisurheilu mataa laakson pohjassa.

Kimin näytöt puhuivat ”vanhuuden” ja kokemuksen puolesta.

Formuloiden liiketoiminta on luku sinänsä. Suuret summat pyörivät. Kauppaa käydään niin ajajien pörssissä kuin kulissien takanakin. Kimi Räikkönen on 38-vuotiaana taitojensa huipulla. Olemus on muuttunut perheen perustamisen myötä. Ferrari-tallin pomoilla on ollut mietittävää. He päätyivät nuorennusleikkaukseen, vaikka Kimin näytöt puhuivat ”vanhuuden” ja kokemuksen puolesta. Ensi kausi

on varsin mielenkiintoinen, koska Kimi jatkaa Sauberilla.

Valtteri Bottas ei ole täysin täyttänyt odotuksiamme. Lewis Hamilton on edelleen sompaajien kuningas. Sebastian Vettel on hänkin taitava, mutta kantti ei ole aina pitänyt. Hollannin Max Verstappen näyttää selvinneen nuoruutensa ylilyönneistä ja on siirtynyt voittoja tavoittelevaksi kuskiksi. Kaiken kaikkiaan formulasirkus on urheiluviihdettä ja liiketoimintaa omimmillaan.