Ursula von der Leyen haluaa jatkaa EU-komission johdossa

EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut pyrkivänsä toiselle kaudelle Euroopan komission johtoon. Hän vahvisti ehdokkuutensa Berliinissä kristillisdemokraattisen CDU-puolueensa kokouksen jälkeen. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Von der Leyen on ollut EU-komission puheenjohtajana vuodesta 2019 saakka, ja hänen pyrkimisensä komission johtoon toiselle kaudelle on odotettua. Von der Leyen itse sanoi, että hän on asettanut tehtäväkseen puolustaa unionia sitä jakamaan pyrkiviltä voimilta.

Seuraavat EU-vaalit järjestetään kesäkuussa. Mielipidemittausten perusteella laitaoikeiston odotetaan saavan lisää paikkoja vaaleissa.