USA sovittelee Israelin ja palestiinalaisten välejä

Yhdysvaltain lähettiläs Hady Amr yrittää tänään sovitella Israelin ja palestiinalaisten välejä. Amrin on määrä tavata ensin Israelin johtoa Jerusalemissa ja sen jälkeen matkata Länsirannalle tapaamaan palestiinalaisten edustajia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Länsirannan alueella kuoli eilisissä yhteenotoissa toistakymmentä palestiinalaista.

Tätäkin pahempaa on ollut tuho Gazan kaistaleella, jonka pommittamista Israel on jatkanut tämänkin vuorokauden puolella. Iskuissa on kuollut maanantaista lähtien yhteensä yli 130 ihmistä.

Gazan aluetta hallitseva Hamas on puolestaan jatkanut rakettien ampumista Israelia kohti. Israelilaisia on kuollut tähän mennessä yhdeksän.