24.4.2026 15:44 ・ Päivitetty: 24.4.2026 15:44
USA:n keskuspankkiiri pääsi pälkähästä – rikostutkinta raukesi
Yhdysvaltain oikeusministeriö lopettaa kiistellyn rikostutkintansa, joka koski keskuspankin (Fed) pääjohtajaa Jerome Powellia. Asiasta kertoi perjantaina syyttäjä Jeanine Pirro viestipalvelu X:ssä.
Tutkinta liittyi keskuspankin pääkonttorirakennusten remonttiin, jonka kustannusten epäiltiin karanneen käsistä Powellin aikana.
Syyttäjän mukaan korjauskulujen oikeellisuus menee nyt rikostutkijoiden sijaan pankin sisäiseen tutkintaan, Fedin ylitarkastajan syyniin.
PANKIN ENTISET pääjohtajat ja monet tunnetut yhdysvaltalaiset lainsäätäjät olivat kritisoineet tammikuussa alkanutta tutkintaa poliittiseksi painostukseksi.
Donald Trumpin hallinto on halunnut heikentää keskuspankin riippumattomuutta politiikasta. Trump on yrittänyt saada keskuspankkia muun muassa laskemaan ohjauskorkoja nykyistä nopeammin.
Syyttäjänviraston tutkijat arvelivat jo aiemmin, ettei remontin valvonnasta löydy rikollisia laiminlyöntejä.
Powellin virkakausi pankin pääjohtajana päättyy toukokuussa. Donald Trump nimitti hänet tehtävään vuonna 2018, mutta pettyi nopeasti keskuspankin itsenäiseen toimintaan.
RIKOSTUTKINNAN päättäminen todennäköisesti helpottaa uuden pääjohtajan nimitystä. Trump valitsi tammikuussa Fedin johtoon Kevin Warshin, jonka nimitys vaatii vielä senaatin hyväksynnän.
Oli odotettavissa, että osa rikostutkintaa kyseenalaistaneista senaattoreista viivyttäisi hyväksyntää.
