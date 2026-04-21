21.4.2026 05:34 ・ Päivitetty: 21.4.2026 05:34
USA:n työministeri erosi – taustalla viina- ja ahdistelukohuja
Yhdysvaltain työministeri Lori Chavez-DeRemer jättää tehtävänsä, Valkoinen talo ilmoittaa.
Viime viikkoina erilaisten henkilökohtaisten kohujen ympäröimän Chavez-DeRemerin lähdön syyksi on ilmoitettu siirtyminen yksityissektorille.
X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä Chavez-DeRemer ylisti presidentti Donald Trumpia ja sanoi, että oli kunnia työskennellä hänen hallinnossaan.
Hän ei viestissään viitannut kohuihin.
Ammattiliittotaustaista, myös demokraattien ay-siiven tukemaa ministeriä on epäilty muun muassa työpaikkajuopottelusta ja salasuhteesta alaiseensa.
MEDIAN MUKAAN työministerin isä ja aviomies ovat lisäksi lähettäneet ahdistelevia viestejä ministeriön nuorille naistyöntekijöille.
Lisäksi työministerin kerrotaan ohjeistaneen osaa kyseisistä työntekijöistä ottamaan miehet huomioon.
Ministerin puoliso sai jo aiemmin käytöksensä takia porttikiellon ministeriön tiloihin, ja tutkinta hänen toimistaan valmistunee lähiviikkoina.
Kyseessä on parin kuukauden sisällä jo kolmas Trumpin hallinnon naisministeri, joka jättää tehtävänsä.
Työministerin pestiin nousee väliaikaisesti varatyöministeri Keith Sonderling.
