Useat maat kertoneet kuolonuhreista – evakuoinnit kriisialueelta alkaneet

Useiden maiden kansalaisia on saanut surmansa äärijärjestö Hamasin ja Israelin välisissä taisteluissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Kuolonuhreista ovat kertoneet muun muassa Yhdysvallat, Ranska, Britannia, Ukraina ja Thaimaa. Tiedossa ei ole, että suomalaisia olisi kuollut.

Lisäksi useiden eri maiden kansalaisia on haavoittunut, kidnapattu tai kadonnut. Tiedossa on, että haavoittuneiden joukossa on ainakin yksi Suomen ja Israelin kaksoiskansalainen.

Evakuoinnit kriisialueelta ovat jo alkaneet. Esimerkiksi Unkarin ulkoministeri kertoi tänään aamusta, että yli 200 Israelista evakuoitua ihmistä saapui yön aikana kahdella eri lentokoneella turvallisesti Budapestiin.