USU-gallup: Haavisto jatkaa presidenttikamppailun ykkösenä

Entinen ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) on Uutissuomalaisen kyselyn mukaan suosituin ehdokas seuraavaksi presidentiksi. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Valitsijayhdistyksen kautta ehdokkuutta tavoittelevan Haaviston kyselyssä nimesi suosikikseen 26 prosenttia vastaajista. Vihreiden tukema Haavisto oli sekä naisten että miesten suosikki.

Haavisto on ollut suosituin ehdokas myös muissa viime aikoina julkaistuissa mielipidekyselyissä. Hänen jälkeensä toiseksi suosituin Uutissuomalaisen kyselyssä on entinen pääministeri Alexander Stubb (kok.), jonka nimesi suosikikseen 18 prosenttia vastanneista. Kolmanneksi suosituin kyselyssä on Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola (sit.). Valitsijayhdistyksensä kautta ehdokkaaksi pyrkivän Aaltolan suosikikseen nimesi 12 prosenttia gallupiin vastanneista.

Suomen Pankin johtaja, keskustan tukema ehdokas Olli Rehn ja eduskunnan puhemies Jussi Halla-aho (ps.) saivat kumpikin kyselyssä 9 prosentin kannatuksen, EU-komissaari Jutta Urpilainen (sd.) ja vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson puolestaan 3 prosenttia kukin. Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sai prosentin kannatuksen.

Kyselyssä vastaajat saivat valita suosikkinsa kymmenestä ihmisestä, jotka ovat ilmoittautuneet presidenttiehdokkaiksi tai ovat ilmoittaneet harkitsevansa sitä.

Uutissuomalaisen mukaan 16 prosenttia vastanneista ei osannut nimetä itselleen suosikkia.

Uutissuomalaisen tilaamaan gallupiin vastasi elo-syyskuun vaihteessa 1 000 suomalaista, ja sen virhemarginaali on 3,1 prosenttia suuntaansa. Kyselyn toteutti Mediatalo Keskisuomalaiseen kuuluva Tietoykkönen.