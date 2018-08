USU: Kevytyrittäjien määrä kasvanut Suomessa roimasti – ”Tekemätöntä työtä on muttei työpaikkoja”

Kevytyrittäjien määrä on kasvanut Suomessa viime vuosina nopeasti, Uutissuomalainen kertoo.

Suomen suurimmista laskutusyrityksistä Ukko.fi:stä ja Eezystä kerrotaan käyttäjämäärien moninkertaistuneen. Viimeisen vuoden aikana Eezyn käyttäjämäärä on kasvanut 18 prosenttia, Ukon 27 prosenttia. Kun vuonna 2013 Eezyllä oli 5 000 käyttäjää, nyt määrä on yli 20 000. Ukko.fi:n käyttäjämäärä on samassa ajassa kasvanut 3 500:sta 55 000:een.

Kevytyrittäjällä tarkoitetaan yleensä itsensätyöllistäjää, jolla ei ole y-tunnusta ja joka käyttää laskutuspalvelua.

Palveluihin kirjautuneiden määrä ei kuitenkaan kerro käyttäjien aktiivisuudesta. Osa käyttäjistä tekeekin laskutuksia satunnaisesti tai vain kerran. Virallista tilastoa kevytyrittäjistä ei ole. Käyttäjämäärissä mitattuna Ukko.fi:llä ja Eezyllä on yli 70 prosentin markkinaosuus.

– Ilmiönä kevytyrittäjyys on yleistynyt viimeisen vuoden aikana aivan uudella tavalla. Kun järjestämme infotilaisuuksia kevytyrittäjyydestä, ne vetävät todella hyvin väkeä, palvelupäällikkö Petra Lehto Uudenmaan te-toimistosta kertoo Uutissuomalaiselle.

Suomen Yrittäjistä arvioidaan, että laskutuspalvelun käyttäminen on helppo tapa ryhtyä yrittäjäksi. Järjestöjohtaja Hanna Hietala kuitenkin neuvoo miettimään, milloin vaikkapa toiminimi on kannattavampi.

Näin toimi esimerkiksi Tarmo Majasaari, joka ryhtyi vuonna 2015 yrittäjäksi Ukko.fi:n kautta. Kevytyrittäjyyden kautta Majasaari päätyi lopulta perustamaan toiminimen.

– Päädyin kevytyrittäjäksi, kun silloinen työpaikkani meni konkurssiin. Olen tehnyt mainonnansuunnittelua 15 vuotta, ja osa asiakkaistani jäi ilman tekijää työpaikan mentyä kiinni. Ryhdyin tekemään heille Ukon kautta töitä, nyt 39-vuotias Majasaari kertoo.

Aluksi perinteinen yrittäjyys ei houkutellut Majasaarta. Viime vuonna hän kuitenkin perusti toiminimen ja pyörittää nyt Majasaari – Pieni suunnittelutoimisto -yritystään Joensuussa. Asiakkaita Majasaarella on eri puolilta Suomea.

– Laskutusta tuli sen verran, että laskin yrityksestä aiheutuvan laskutuspalvelun maksuja vähemmän kuluja, Majasaari kertoo.

Hän ei ollut ratkaisunsa kanssa yksin: Ukko.fi:n mukaan heidän käyttäjänsä perustivat viime vuonna Suomeen 860 uutta yritystä.

Uutissuomalaisen jutussa pohditaan työelämän muutoksen olevan yksi suurimmista selityksistä kevytyrittäjyyden yleistymiselle. Yritykset teettävät osan töistä nykyisin mieluummin toimeksiantoina kuin perinteisenä palkkatyönä.

– Tekemätöntä työtä on muttei työpaikkoja, Eezyn palvelupäällikkö Johanna Setänen luonnehtii.