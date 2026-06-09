Politiikka
9.6.2026 08:16 ・ Päivitetty: 9.6.2026 08:16
USU: Tyytymättömyys hallitukseen kasvoi jälleen – Naisista hyvän arvosanan antoi vain 17 prosenttia
Tyytymättömyys Petteri Orpon (kok.) hallitukseen on kasvanut, Uutissuomalainen kertoi tiistaina.
Uutissuomalaisen teettämään kyselyyn vastanneista 71 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin huonosti. Neljäsosa vastaajista arvioi hallituksen onnistuneen melko tai erittäin hyvin.
Huonon arvion antaneiden osuus on kasvanut sekä vuoden että kahden vuoden takaisista vastaavista kyselyistä. Vuosi sitten 68 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen huonosti.
NAISISTA 17 prosenttia arvioi hallituksen onnistuneen vähintään melko hyvin. Miehillä vastaava osuus on 33 prosenttia.
Politiikan tutkija Juha Ylisalo Turun yliopistosta sanoi Uutissuomalaiselle, että hallituksen saamia arvioita painaa alaspäin ennen kaikkea Suomen heikko talouskehitys.
Iro Researchin toukokuussa toteuttamaan kyselyyn vastasi tuhat suomalaista. Kokonaistuloksen virhemarginaali on 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa.
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