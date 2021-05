Utsjoelle tarvitaan nopeita tukitoimia – lohen kalastuskielto Tenojoella muuttaa kunnan tilanteen katastrofaaliseksi

Utsjoen tilanne on ollut huolestuttava rajasulkujen vuoksi koko pandemian ajan – se on vaikuttanut paikallisten sosiaalisiin suhteisiin, työssäkäyntiin, rajakauppaan ja elinkeinoihin merkittävällä tavalla. Nyt kun tilanne pandemian suhteen on parantumassa, Suomi ja Norja päättivät lohen kalastuskiellosta Tenojoella 1.5.–31.12.2021. Se muuttaa Suomen pohjoisimman kunnan tilanteen katastrofaaliseksi.