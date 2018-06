Uudelleenvalittu Orpo: Luottamus kestää myös soten kaatumisen

Kokoomuksen puoluejohtajaksi ilman vastaehdokkaita jatkamaan valittu Petteri Orpo ilmoitti puoluekokoukselle, että kokoomus tähtää pääministeripuolueeksi seuraavissa vaaleissa.

Puolue on viikonlopun koolla Turussa kulttuurikeskus Logomossa. Kokoomuksen kannatus on viime aikoina ollut laskusuuntainen.

– Muutama kuukausi sitten, kun olimme vielä parhaassa vedossa totesin, että mitä vaan voi sattua. Ja nyt on sitten sattunut, Orpo lausahti itsekin hiljattain Ilta-Sanomille.

Tällaisten puheiden aika ei ole kuitenkaan puoluekokouksessa, jossa porukkaan luodaan henkeä.

– Meillä on hyvä hyrinä kokoomuksessa… Meitä ei lommoille saa, eikä horjumaan, Orpo sanoi esittelypuheenvuorossaan ennen puheenjohtajan valintaa.

Hän myös toisti sen, mitä kokoomusjohto toistaa nyt kuin yhdestä suusta:

– Olemme joukkue joka kestää, että me emme ole ihan kaikesta samaa mieltä.

Sama viesti kuultiin eilen useamman kerran, kun sotea kaatamaan pyrkivä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ja Orpo olivat median tentattavina.

Viidesosa edustajista kapinoi, äänestäjistä paljon enemmän.

Kaiken taustalla on kuitenkin aito huoli siitä, että kokoomuksen äänestäjät ovat sotesta kovin erimielisiä. Vapaavuori kokee virkavelvollisuudekseen soten kaatamisen.

Eilen julkaistun Alma-tutkimuksen mukaan kokoomuslaisia äänestävistä hallituksen sote-uudistuksen olisi valmis hylkäämään peräti 41 prosenttia vastaajista, kannastaan epävarmoja on 31 prosenttia. Sitä tukee ainoastaan 28 prosenttia kokoomuksen äänestäjistä. Orpo pyrkii tulkitsemaan lukuja niin, että ihmiset ovat turhautuneita, kun sote-asiaa vatvotaan ja vatvotaan.

On varmasti tulkinnasta kiinni, miten suhtaudutaan Alman tämän päivän kyselyyn kokoomuksen puoluekokousväelle. Sote-kapinallisia on peräti viidesosa, mikä toisaalta on kuitenkin vähemmän kuin kokoomuksen kannattajissa.

Alma Median lehdet Uusi Suomi, Talouselämä, Aamulehti ja Iltalehti kysyivät kokoomuksen puoluekokouksen äänivaltaisilta edustajilta, pitääkö sote- ja maakuntauudistus viedä eteenpäin hallituksen suunnitelmien mukaan vai pitääkö se hylätä.

Kyselyyn vastasi 210 kokoomuslaista. Heistä 72 prosenttia kannatti ja 21 prosenttia vastusti uudistusta. 7 prosenttia ei osannut kertoa tässä vaiheessa kantaansa. Paikalla Turussa oli kyselyä tehtäessä 650 puoluekokousedustajaa.

”Voisitteko te nähdä sen niin…”

Pääministerikandidaatiksi Turussa julistautunut Petteri Orpo ei lähtenyt nimeämään Demokraatille suosikkihallituskumppaneitaan. Hän ei sulkisi pois mitään koalitiovaihtoehtoja.

– Se ei olisi järkevää. Suomen vahvuus on se, että on pystytty muodostamaan erilaisia koalitioita. Se on tuonut kuitenkin päätöksentekokykyä. Mutta minä toivon, että seuraava kokoomusjohtoinen hallitus muodostuu sellaisista puolueista, jotka ennen kaikkea ovat moderneja ja haluavat uudistaa suomalaista yhteiskuntaa ja huolehtia tulevaisuuteen katsovalla politiikalla, että Suomi pärjää jatkossakin. Tulevaisuusagenda ja -asenne on kaikkein tärkeintä. Sitä löytyy suomalaisesta puoluekentästä perinteistenkin blokkirajojen ulkopuolelta, Orpo sanoi.

Orpolla ei ollut vastaehdokkaita, joten puoluekokoukselta tuli vahva luottamus. Kestääkö se mahdollisen soten kaatumisen?

– Kyllä se kestää. Minä koen, että minulla on vahva puolueen tuki ja puolue on myöskin koko tämän sote-matkan ollut sitoutunut siihen yhteiseen linjaan, mitä minä olen edustanut, Orpo vastaa.

Petteri Orpon ja Jan Vapaavuoren eilistä sovinnollisesti edennyttä sote-keskustelua on tulkittu mediassa järjestettynä esityksenä, jolla pyrittiin rauhoittelemaan puoluekokousta.

– Voisitteko te nähdä siinä sen, että jos meillä olisi ilmiriita, me ei pystyttäisi yhteisiin esiintymisiin. Minun mielestäni se on osoitus siitä, että meillä puolueessa saa olla eri mieltä mutta me pystymme keskustelemaan, pistämään itsemme likoon, Orpo sanoo.