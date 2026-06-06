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Politiikka

6.6.2026 09:09 ・ Päivitetty: 6.6.2026 09:09

Uudelleenvalittu Petteri Orpo: Minussa on yhä samaa pikkupoikaa

LEHTIKUVA / TOMMI ANTTONEN

Kokoomuksen puoluekokous on valinnut pääministeri Petteri Orpon, 56, jatkamaan puolueen johdossa vielä kuudennelle kaudelle. Hänellä ei ollut vastaehdokkaita.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Seuraavan kerran puheenjohtajuus on katkolla kahden vuoden kuluttua. Puoluekokouksessa Jyväskylässä nähtiin videomontaasi Orpon kymmenvuotisen puheenjohtajakauden huippuhetkistä.

- En todellakaan osannut ajatella silloin Lappeenrannassa kymmenen vuotta sitten, että millainen matka tästä tulee. Tämä on ollut huikea matka, ja matka jatkuu, Orpo sanoi.

AAMUN valintapuheessaan Orpo kertoi pohtineensa paljon, kuka hän on. 56-vuotias konkaripoliitikko viittasi lapsuuteensa Köyliön kylällä Satakunnassa.

- Minä tunnen sen pojan, se on siellä aina ollut se pikkupoika. Se ei ole hävinnyt minnekään. Ne minun arvot kantavat. Ja ne ovat samat arvot kuin teillä, hyvät kokoomuslaiset, Orpo sanoi.

Kokoomuksen puoluekokous jatkuu Jyväskylässä toista päivää. Lauantaina kokous jatkaa tavoiteohjelman ja puoluekokoukselle tehtyjen aloitteiden käsittelyä.

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