”Uudenaikainen, ihmisläheinen” – tällainen on uusi SDP:n visuaalinen ilme

SDP on uudistanut visuaalisen ilmeensä. Se julkaistaan tänään SDP:n puoluekokouksen yhteydessä Tampereella.

Edellisen kerran ilmettä päivitettiin ennen vuoden 2015 eduskuntavaaleja.

– Halusimme tehdä visuaalisesta ilmeestä modernimman ja helppokäyttöisemmän. Tärkeä lähtökohta uudistustyölle oli, että ilmettä on helppo käyttää tämän päivän nopeatempoisessa digiympäristössä, SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm summaa uudistuksen tavoitteita tiedotteessa.

SDP:n uusi punaisen sävy on lämpimämpi, tukiväreinä on vaaleampi ja tummempi punainen, fontti aiempaa ryhdikkäämpi ja päivitetyn logon muotokieli on yksinkertaisempi. Uudistusta tehdessä kartoitettiin myös SDP:n jäsenistön toiveita.

– Saimme jäseniltämme selkeän toiveen siitä, että ilme olisi ennen kaikkea uudenaikainen, ihmisläheinen ja SDP:lle sopiva. Uudistuksen lähtökohtana oli tunnistettava ilme, josta välittyy inhimillisyys ja lämpö. Ajattelen, että nämä toiveet onnistuimme täyttämään, SDP:n viestintäpäällikkö Iida Vallin toteaa.

Ruusu on perinteinen kansainvälinen työväenliikkeen symboli. Ruusun terälehti on edelleen kuvattuna SDP:n logossa, mutta nyt sen rinnalle tuodaan myös uudenlainen moderni ruusu-ikoni. Ruusu-ikoni kuvittaa myös Tampereen puoluekokousta näyttävästi.

– Visuaalinen ilme antaa kehykset niille loistaville tulevaisuuslinjauksille, joita olemme yhdessä päättämässä viikonloppuna Tampere-talossa ja myös sen jälkeen, Rönnholm painottaa.