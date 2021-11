Uudenmaan kokoontumisrajoituksista tulossa päätös torstaina

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle. Päätös rajoituksista on tarkoitus antaa torstaina, ja se tulisi voimaan viikkoa myöhemmin eli marraskuun 25. päivänä.

Aluehallintoviraston mukaan rajoitusten laajuus ja sisältö täsmentyvät vielä päätöksenteon edetessä, mutta rajoitusten vaihtoehtona voidaan ottaa käyttöön koronapassi. Rajoituksia valmistellaan mahdollisesti koko Uudellemaalle.

Virasto perustelee rajoituksia sillä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sairaalahoidon kuormitus on kasvanut koronatilanteen vuoksi ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on esittänyt kokoontumisrajoituksia epidemian hillitsemiseksi. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi myös terveydenhuollon kantokyky on tällä hetkellä uhattuna Husin sairaaloissa.

- Mahdollista on esimerkiksi rajoittaa yleisötilaisuuksien osallistujamäärää tiettyyn osuuteen tilan enimmäishenkilömäärästä. Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille, aluehallintovirasto sanoo tiedotteessa.

Virastosta kerrotaan myös, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston muun toimialueen osalta epidemiatilanne on vaikea erityisesti Päijät-Hämeessä. Myös sinne harkitaan kokoontumisrajoituksia alueellisen koronakoordinaatioryhmän esityksen perusteella. Mahdollisista rajoituksista tiedotetaan tarkemmin tilanteen edetessä.