Uudenmaan rajoituksista päätös torstaina – koronapassia tarjotaan vaihtoehdoksi

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee kokoontumisrajoituksia Uudenmaan alueelle. Päätös rajoituksista on tarkoitus antaa torstaina, ja se tulisi voimaan viikkoa myöhemmin eli marraskuun 25. päivänä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Aluehallintoviraston mukaan rajoitusten laajuus ja sisältö täsmentyvät vielä päätöksenteon edetessä, mutta rajoitusten vaihtoehtona voidaan ottaa käyttöön koronapassi. Rajoituksia valmistellaan mahdollisesti koko Uudellemaalle.

Virasto perustelee rajoituksia sillä, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) sairaalahoidon kuormitus on kasvanut koronatilanteen vuoksi ja alueellinen koronakoordinaatioryhmä on esittänyt kokoontumisrajoituksia epidemian hillitsemiseksi. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi myös terveydenhuollon kantokyky on tällä hetkellä uhattuna Husin sairaaloissa.

- Mahdollista on esimerkiksi rajoittaa yleisötilaisuuksien osallistujamäärää tiettyyn osuuteen tilan enimmäishenkilömäärästä. Tilaisuuden järjestäjä voi ottaa käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille, aluehallintovirasto sanoo tiedotteessa.

Virastosta kerrotaan, että Etelä-Suomen aluehallintoviraston muun toimialueen osalta epidemiatilanne on vaikea erityisesti Päijät-Hämeessä. Myös sinne harkitaan kokoontumisrajoituksia alueellisen koronakoordinaatioryhmän esityksen perusteella. Mahdollisista rajoituksista tiedotetaan tarkemmin tilanteen edetessä.

Pohjois-Pohjanmaa luokitellaan leviämisalueeksi

Samoin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston kerrotaan valmistelevan yleisötilaisuuksien kokoontumisrajoituksia Pohjois-Pohjanmaalle. Päätöksestä on määrä tiedottaa kuluvan viikon aikana, ja se astuu voimaan aikaisintaan viikon kuluttua.

- Koronarokotukset etenevät Pohjois-Pohjanmaalla edelleen hitaasti ja rokotekattavuus on muuta maata alhaisemmalla tasolla. Tällä hetkellä yli 12-vuotiaista pohjoispohjalaisista 76,5 prosenttia on saanut kaksi rokoteannosta. Samaan aikaan koronapotilaiden määrä alueen sairaaloissa kasvaa, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri kertoo tiedotteessa.

Sairaanhoitopiiri kertoo, että Pohjois-Pohjanmaa luokitellaan koronaepidemian leviämisalueeksi alhaisen rokotekattavuuden ja terveydenhuollon kuormituksen vuoksi. Leviämisalueita koskevat rajoitukset ravintoloiden aukioloaikoihin ja paikkamääriin astuvat alueella voimaan valtioneuvoston päätöksen mukaisesti huomenna keskiviikkona.

- Rajoitukset koskevat vain sellaisia ravintoloita, jotka eivät ota käyttöön koronapassia. Ravintolat, jotka edellyttävät asiakkailtaan koronapassia, eli todistusta täydestä koronarokotesarjasta, sairastetusta koronataudista tai tuoreesta negatiivisesta koronatestistä, voivat toimia normaalisti korona-ajan tavanomaisia hygieniaohjeita noudattaen.

Rajoituksia ehdotetaan myös Pirkanmaalle

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin mukaan myös sen pandemiaohjausryhmä esittää aluehallintovirastolle, että alueella otettaisiin käyttöön kokoontumisrajoituksia sisätiloissa järjestettäviin korkean riskin yleisötilaisuuksiin. Sairaanhoitopiirin mukaan rajoitusesitys tarkoittaisi toteutuessaan, että korkean riskin tilaisuuksia ilman nimettyä istumispaikkaa voisi järjestää vain koronapassin avulla.

- Nyt alamme olla aika lähellä kuluneen kesän pandemiahuippua. Joudumme siksi valmistelemaan rajoituksia myös korkean riskin tilaisuuksiin, sanoo johtajaylilääkäri Juhani Sand Tampereen yliopistollisesta sairaalasta sairaanhoitopiirin tiedotteessa.

Lounais-Suomen aluehallintovirasto antoi omat kokoontumisrajoituksensa jo maanantaina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueelle. Siellä on tästä päivästä alkaen kielletty yli 50 henkilön yleisötilaisuudet sekä yleiset kokoukset sisätiloissa. Rajoitukset ovat voimassa kuukauden ajan, mutta yli 50 hengen tilaisuuksia pystyy kuitenkin järjestämään, jos käytössä on koronapassi.

Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueella astui eilen voimaan joulukuun 5. päivään saakka kestävä rajoitus. Sen mukaan sisätiloissa voi järjestää korkeintaan sadan henkilön tilaisuuksia, jos katsomotiloissa ei ole määriteltyjä istumapaikkoja kaikille osallistujille tai on kyse yleisötilaisuuksiin kuuluvista yhteislaulutilaisuuksista. Myös näissä tapauksissa tilaisuuksien järjestäjä voi ottaa koronapassin käyttöön vaihtoehtona koronarajoituksille.