Uudenmaan Sosialidemokraatit nimesi ensimmäiset aluevaaliehdokkaat

Uudenmaan Sosialidemokraatit on nimennyt historian ensimmäiset aluevaaliehdokkaat. Nimettyjä ehdokkaita on yhteensä 259. Itä-Uudellamaalla ehdokkaita on 36, Keski-Uudellamaalla 65, läntisellä hyvinvointialueella 83 ja Vantaa-Keravan alueella 75 ehdokasta.