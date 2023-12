”Uudistuksesta tulevat hyötymään kaikki jäsenmaat” – Kumpula-Natri iloitsee, että maahanmuuttopaketti saatiin maaliin

Europarlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri (sd., kuvassa) on tyytyväinen, että pitkään valmisteilla olleesta EU:n maahanmuutto- ja turvapaikanhakusäädöksistä päästiin tänään sopuun.

Kumpula-Natri sanoo, että Suomen kannalta oli erityisen tärkeä saada uudistus hyväksyttyä. Hän nostaa esiin, että neuvotteluiden loppusuoralla pakettiin saatiin mukaan myös kompromissi kriisitilanteista, joissa turvapaikanhakijoita välineellistetään.

– Kulunut syksy on osoittanut myös Suomessa, että tarvitsemme laajempia keinoja erilaisiin kriisitilanteisiin. Suomi on EU:n ulkorajamaa, ja tämän vuoksi on keskeistä, että kriisiasetus on mukana kokonaisuudessa, Kumpula-Natri sanoo tiedotteessa.

Eurooppa tarvitsee maahanmuuttoa – sitä on tapahtunut aina ja tulee tapahtumaan tulevaisuudessa, Kumpula-Natri kuvailee tiedotteessa.

Hän sanoo, että nyt neuvoteltu uudistus vahvistaa laillisen maahanmuuton ja turvapaikanhaun prosesseja – tuo niihin ”välttämättömiä tarkennuksia”. Uudistus mahdollistaa myös puuttumisen laittomaan toimintaan, kuten salakuljetuksiin.

– On erittäin tärkeää, että jäsenmaat noudattavat yhteisiä sääntöjä prosesseissa. Uudistus on toteutettu EU:n perusarvoja kunnioittaen ja siinä on otettu huomioon erityisesti heikoimmassa asemassa olevat ja erityistä suojelua tarvitsevat henkilöt. Tärkeänä lisänä on myös jäsenmaiden välinen solidaarisuusmekanismi, jolla helpotetaan eniten turvapaikanhakijoita vastaanottavien jäsenmaiden tilannetta.

– Uudistuksesta tulevat hyötymään kaikki jäsenmaat. Erityiskiitos Ruotsin komissaari Ylva Johanssonille sitkeästä työstä säädösten aikaansaamiseksi, Kumpula-Natri sanoo.