Politiikka
23.6.2026 11:48 ・ Päivitetty: 23.6.2026 11:48
Uudistus laskisi pienituloisten yrittäjien eläkemaksuja – lakiesitys lähti lausuntokierrokselle
Hallituksen lakiluonnos yrittäjien eläkeuudistuksesta lähtee lausuntokierrokselle, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö. Lausuntoja otetaan vastaan elokuun 5. päivään saakka.
Nykyisessä mallissa yrittäjien eläkemaksu ei perustu heidän todellisiin tuloihinsa vaan laskennalliseen arvioon heidän työpanoksensa arvosta.
Uudistettu yrittäjien eläkejärjestelmä (yel) muuttaisi käytännön.
- Yrittäjä saa jatkossa itse valita, perustaako eläkevakuutuksensa nykymalliin vai todellisiin, veronalaisiin ansiotuloihin, sosiaaliturvaministeri Karoliina Partanen (kok.) sanoo tiedotteessa.
Muutos laskisi erityisesti pienituloisten yrittäjien ja yksinyrittäjien eläkemaksuja. Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että vuoden 2033 tasossa eläkemaksut pienenisivät lähes 40 prosentilla yrittäjistä.
Maksut pysyisivät ennallaan arviolta puolella yrittäjistä. Vajaa viidennes taas joutuisi maksamaan nykyistä enemmän.
SUOMEN Yrittäjät on tyytyväinen siihen, että uusi eläkejärjestelmä lisäisi valinnanvapautta. Se kiittää lisäksi sitä, että nykyisen mallin mukaista työtulon arviointia uudistettaisiin.
Suomen Yrittäjien mielestä lakiesitys ei nykymuodossaan kuitenkaan takaisi, että laskennallinen työtulo perustuisi reaaliaikaisesti yrittäjän ansioihin. Etujärjestö toivoo myös yrittäjille mahdollisuutta hakea työtuloonsa muutosta, jos heidän ansionsa muuttuvat olennaisesti.
Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että nykyjärjestelmän ongelmat johtuvat pitkälti eläkeyhtiöiden työtulolaskurista, joka on hänen mukaansa johtanut kohtuuttomiin lopputuloksiin.
- Lainsäädäntöä on täsmennettävä niin, että eläkeyhtiön on työtuloa vahvistaessaan kerrottava selkeästi, mihin työtuloa koskeva kokonaisarvio perustuu ja yrittäjällä on oltava todellinen mahdollisuus vaikuttaa kokonaisarvion pohjana käytettäviin tietoihin, hän sanoo tiedotteessa.
Ministeri Partanen pitää tärkeänä, että lausuntokierroksella saadaan laajasti palautetta uudistuksesta.
- On selvää, että tavoitteena pitää olla mahdollisimman luotettavasti yrittäjän todellisiin, vuosikohtaisiin ansioihin perustuva tulojen seuranta. Tämän osalta työtä jatketaan edelleen, hän sanoo tiedotteessa.
Ehdotusta on aiemmin kritisoitu siitä, että se lisäisi valtion kustannuksia. Esimerkiksi Työeläkevakuuttajat sanoi huhtikuussa, ettei uudistus saa johtaa siihen, että valtion rahoitusvastuu yrittäjien eläkemenojen kattamisesta kasvaa.
Sosiaali- ja terveysministeriö kertoo, että arvion mukaan uudistus kasvattaisi valtionosuutta aluksi noin sadalla miljoonalla eurolla vuodessa. Pitkällä aikavälillä valtionosuus kuitenkin laskisi.
Uuden järjestelmän on määrä tulla voimaan vuoden 2028 alussa.
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