”Uudistus on oikeudenmukainen ja odotettu” – Lakivaliokunnan sd-edustajat: Velallisten elämä helpottuu

Eduskunta hyväksyi tänään maksuhäiriömerkintöjen säilytysajan lyhentämistä koskevan lain. Maksuhäiriömerkintöjen kesto lyhenee kuukauteen siitä, kun velallinen on saanut velkansa maksettua. DEMOKRAATTI Demokraatti

Lisäksi luovuttaisiin siitä, että uusi maksuhäiriömerkintä pidentäisi maksuhäiriömerkinnän kokonaiskestoa. Jokainen merkintä toimisi näin omana kokonaisuutenaan.

SDP:n lakivaliokunnan jäsenet kansanedustajat Paula Werning, Matias Mäkynen ja Eeva-Johanna Eloranta pitävät säilytysajan lyhentämistä tärkeänä uudistuksena.

– Uudistus on oikeudenmukainen ja odotettu. Kun ihminen on suorittanut velkansa, ei ole perustetta hankaloittaa hänen elämäänsä vuosikausien ajan. Maksuhäiriömerkintä vaikeuttaa esimerkiksi asunnon saamista, joten merkintöjen nopeampi poistaminen on inhimillistä ja auttaa myös asunnottomuuden poistamisessa, Mäkynen toteaa tiedotteessa.

Kansanedustajat pitävät myös tärkeänä, että säilytysajan lyhentämisen vaikutuksia seurataan ja yhteisvaikutuksia arvioidaan eduskunnan käsittelyssä olevan positiivisen luottotietorekisterin kanssa.

– Positiivinen luottotietorekisteri ennaltaehkäisee ylivelkaantumista. Tämä on tärkeää, sillä lainan hakijat eivät aina ymmärrä omaa kokonaisvelka-asemaansa. Lisäksi positiivinen luottorekisteri toimii tehokkaana kontrollina velallisen mahdollista epärehellisyyttä vastaan, Eloranta kertoo.

Hallitusohjelmassa ylivelkaantuneisuuden torjumiselle on annettu erityistä painoarvoa ja se sisältää useita kirjauksia hallituskauden aikana edistettävistä toimista. Positiivinen luottotietorekisteri ja maksuhäiriömerkintöjen lyhentäminen ovat esimerkkejä lainsäädännöstä, joilla pyritään parantamaan ylivelkaantuneiden asemaa ja helpottaa velallisten mahdollisuuksia selvitä veloistaan.

– Näen, että nyt suunnitellut keinot eivät kuitenkaan riitä, vaan esimerkiksi suojaosuuden nostamista pitäisi harkita työn vastaanottamisen helpottamiseksi, sd-valiokuntavastaava Werning toteaa.