Uupumus on nuorillekin kohta uusi normaali – yhtenäistetään toinen aste ja annetaan rohkeasti tilaa myös haahuilulle ja nuoruudelle

Korkeakouluista vastaava ministeri Petri Honkonen (kesk.) esitti keskiviikkona (28.9.2022), että ylioppilaskirjoituksista luovuttaisiin opiskelijoiden hyvinvoinnin parantamiseksi. Olen samoilla linjoilla ja kannatan lämpimästi askelia kohti inhimillisempää toista astetta. Sini Karjalainen JHL:n aluetoiminnan asiantuntija, Mustasaari

Olemme nyt tilanteessa, jossa uupumuksesta on nuorten parissa tulossa uusi normaali, mielenterveyssyistä eläköidytään yhä useammin ja varhemmin, ja loppuelämän sinetöiviä valintoja joudutaan tekemään jo yläasteella. Tämä kaikki aikana, jolloin ikäluokat pienevät, isoja yhteiskunnallisia haasteita pitäisi ratkoa ja työntekijöistä on pulaa alalla kuin alalla.

Tämä ei ole kestävä yhtälö. Olemme itse ajaneet vuosikausia koko yhteiskuntaa ja siinä samalla koulutusta ja työelämää lyhytnäköisen tehokkuuden silmälasit päässämme kohti pistettä, jossa kukaan tai mikään ei ole riittävä, vaan kulu, tehostamisen kohde ja aina vaihdettavissa.

Ratkaisuksi tähän ehdotan, että toinen aste yhtenäistetään. Lukion ja ammatillisten opintojen yhdistäminen on käytännössä jo nyt mahdollista useissa kaupungeissa kaksoistutkintona. Joissain oppilaitoksissa pystyy samalla suorittamaan myös ammattikorkeakoulun ja yliopiston kursseja. Tämä malli on toimiva ja se on kehitettävissä edelleen siten, että aidosti yhdistetään myös hallinnot ja mahdollistetaan tämä jokaiselle. Tähän nykyhallituksen toteuttama peruskoulu-uudistukseen verrattava oppivelvollisuuden pidentäminen ja toisen asteen maksuttomuus luovat hyvän perustan.

Meidän on uskallettava antaa tilaa haahuilulle ja nuoruudelle tässä hektisessä maailmassa.

ON TÄRKEÄÄ, että toisen asteen jälkeen jokaisella on ovet avoinna jatko-opintoihin niin ammattikorkeakouluihin kuin yliopistoonkin. Yhtä tärkeää on, että jokaisella toisen asteen käyneellä on riittävä ammatillinen osaaminen ja mahdollisuuksia työllistyä valitsemalleen alalle heti valmistuttuaan. Näin ei yläasteikäisenä tarvitsisi tietää, mitä tekee isona, haluaako jatkaa opintoja tai mennä töihin. Kolme vuotta on pitkä aika nuoren elämässä ja yläaste muutenkin itsensä ja identiteetin hakemista. On kohtuutonta, että siinä vaiheessa pitää päättää näin isoja asioita.

Ylioppilaskirjoituksista luopumisella ja toisen asteen yhtenäistämisellä voisimme taata niin opettajille opettamisen kuin opiskelijoille oppimisen rauhan. Syvästi oppiminen ja oivaltaminen kun vaativat tilaa, aikaa ja huokoisuutta sekä koulupäiviin että elämään. Se vaatii myös mahdollisuuksia tehdä virheitä, erehtyä ja valita toisin. Meidän on uskallettava antaa tilaa haahuilulle ja nuoruudelle tässä hektisessä maailmassa, jossa tiedon määrä eksponentiaalisesti kasvaa ja osaamistarve on loputon.

Me tiedämme nykyään, miten tärkeä elämänvaihe nuoruus on. Tiedämme senkin, miten tuhoisaa jatkuva stressi ja suorittaminen ovat aivoille ja koko keholle. Nykytilanne on epäreilu ja huikean potentiaalin hukkaan heittämistä. Siihen meillä ei yhteiskuntana kerta kaikkiaan ole varaa.

Seuraavan hallituksen tehtävänä onkin taata jokaiselle mahdollisuus suorittaa sekä ammattipätevyys jollekin alalle että yleissivistävät opinnot kolmessa vuodessa.

Kirjoittaja on JHL:n aluetoiminnan asiantuntija ja SDP:n puoluevaltuutettu Mustasaaresta.