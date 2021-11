Tuore työmarkkinaennuste: Hallituksen työllisyystavoite lähellä toteutumista vuoden 2023 aikana – ”Nuorisotyöttömyys näyttäisi vähenevän vauhdikkaasti”

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut työmarkkinaennusteensa, joka ulottuu vuoteen 2023. Sen mukaan työllisyys kasvaa tänä vuonna 55 000 ja ensi vuonna 22 000 työllisellä. Näin koronakriisiä edeltävä työllisyyden taso ylitetään jo kuluvan vuoden aikana. Rane Aunimo Demokraatti

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkistanut ennustettaan positiivisempaan suuntaan. Ennuste julkaistaan kahdesti vuodessa.

Ennuste nojaa oletukseen, että rajoitustoimet ovat pääosin ohi ja talouden palautuminen jatkuu. TEM muistuttaa samalla, että riski koronarajoitustoimien uudelleen käyttöönotosta luo sen ennusteelle epävarmuutta.

Työllisyysasteen ennustetaan nousevan 73,8 prosenttiin vuonna 2023. Ennusteessa käytetään työvoimatutkimuksen vuoden alusta käyttöön otetun uuden laskentavan mukaista sarjaa, jolloin työllisyysaste on noin prosenttiyksikön alempi kuin aikaisemmin. Vuoden 2023 aikana päästään kuitenkin hyvin lähelle hallituksen työllisyystavoitetta. Siitä tarkemmin tuonnempana.

Työllisyyden kasvu on viime aikoina painottunut erityisesti osa-aikatyön lisääntymiseen. Jatkossa osa-aikatyön kasvun ennustetaan taittuvan, mikä hieman hidastaa työllisyyskasvua.

Tiedotteen mukaan työmarkkinoiden hyvä vire on vetänyt väkeä työnhakuun työvoiman ulkopuolelta ja työvoiman osuus

työikäisestä väestöstä on jo korkeimmillaan vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Työmarkkinaennuste odottaa työvoimaosuuden nousevan 68 prosenttiin vuonna 2023, mikä on merkittävästi korkeampi osuus kuin ennen pandemian alkua vuonna 2019 (65,8 %). Hyvän suhdannekehityksen ohella työvoimaosuutta nostaa vanhimpien ikäluokkien työvoimaosuuden vahva kasvu, väestön väheneminen ja osa-aikatyön lisääntyminen.

TEM kertoo myös, että rekisterityöttömyys eli TE-toimistojen työttömien työnhakijoiden määrä (ml. lomautetut), laskee nopeasti tulevina vuosina. Vuonna 2023 päästään koronaa edeltävän tason alapuolelle. Nuorisotyöttömyydessä (alle 25-vuotiaat) kehitys on erityisen myönteistä. Lomautettujen määrä palaa puolestaan normaalilukemiin viimeistään ensi keväänä.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on sen sijaan noussut ennätyslukemiin, ja jo yli 40 prosenttia kaikista rekisterityöttömistä on pitkäaikaistyöttömiä. Pitkäaikaistyöttömien määrä kääntyi kuitenkin kesällä laskuun nopeammin kuin oli aiemmin ennustettu. Laskun odotetaan jatkuvan tasaisena.

”Työttömien työnhakijoiden määrä ei palaa koronakriisiä edeltävälle tasolle yhtä nopeasti kuin työllisyys. Pitkäaikaistyöttömien määrä on nyt poikkeuksellisen suuri, ja se purkautuu hitaasti. Osa- aikaisia työsuhteita on syntynyt paljon, mutta moni kokoaikaisen vakituisen työnsä menettänyt on edelleen vailla työtä. Työmarkkinaennusteen mukaan vuoden 2023 aikana pääsemme kuitenkin hyvin lähelle hallituksen vanhan mittaustavan mukaista 75 prosentin työllisyystavoitetta”, sanoo alivaltiosihteeri Elina Pylkkänen työ- ja elinkeinoministeriöstä tiedotteessa.

Pylkkäsen mukaan ilahduttavinta on se, että nuorisotyöttömyys näyttäisi vähenevän vauhdikkaasti.

”Näin mahdollistuvat ne pitkät työurat, jotka helpottavat kestävyysvajettamme. Ja ennen muuta tämä on nuorten tulevaisuusoptimismin kulmakivi. Työvoiman saatavuus taas on palannut keskeiseksi työllisyyden kasvun rajoitteeksi. Odotan, että toukokuussa 2022 voimaan tuleva pohjoismainen työvoimapalvelumalli parantaa myös työvoiman kohdentumista avoimiin työpaikkoihin.”