Uusi kirjavisavuosi lähtee tästä – tie vie taas klassikoista kesäkirjoihin

Kirjavisan koko vuosi 2021 kului pandemian sanelemissa erityisoloissa, ja viime syksy taas hehkuteltiin menemään pitkälti tämän interaktiivisen kirjallisuus- ja viihdytysfoorumin 30-vuotisjuhlinnan merkeissä, mikä päättyi asteriskilla merkittyyn erokoistehtävään, Larin-Kyöstin joulurunoon Kirkkohiirien joulu. Kirjapalkinto sen tehtävän ratkasisemisesta myönnettiin Pirjo Leinoselle. Rolf Bamberg

Nyt on visassa aika asettua vihdoin perusmoodiin, niin sanotusti tehdasasehtuksiin.

Siispä: Mitä tapahtuu todella, mikä on nyt tapausten kulku kirjavisassa vuonna 2023?

Se on vanha tuttu. Visan noitaympyrästä pudotellaan kaksiviikkoistahdissa sitaatteja kaiken maailman kaunokirjallisuudesta, ja lukijoiden tehtävänä on kertoa, mikä teos, kuka kirjoitti, ja vapaavalintaisesti kaikkea muuta kiinnostavaa kirjan ja kirjailijan tiimoilta. Saa kertoa kaikkea kirjailijaelämää, kenttä on auki maan ääreen ja taivas vain on rajana.

Vähintään yhdelle vastaajalle koittaa karkkipäivä eli tässä tapauksessa joka visasta irtoaa kirjapalkinto, satunnaisesti useampikin – niin se käy.

Joten mikäpä tässä, mutta nyt sinun täytyy… Sillä maailma on sana ja siihen maailmaan mukaan kannattaa lähteä ihan vaan pohjalta ponnistaen. Eli parempi on vaikka tarjota ehdotus rakkausromaaniksi kuin jumittua yksinäisyyteen ja uhmaan tai eteisiin ja kynnyksille. Vaikka menisi pieleen, kenenkään ei tarvitse vaipua häpeään.

Muuten, mitkä kotimaisen kirjallisuuden helmet löydät upotettuna edelliseen sanahelinään? Ekstrapalkinto sille joka löytää eniten, 18 niitä siellä on.

Visasitaatti 1/2023

Aloitetaan uusi visavuosi varsin suosituksi nousseella kirjallisuudenlajilla, biofiktiolla. Tämä tekijä on ammentanut tämän vuosituhannen alkupuolella hyväksytyn väitöskirjansa pohjalta ainekset

useampaankin teokseen, joista nyt etsittävänä oleva on se viimeisin, visamittarilla laskien hyvin tuore. Tässä teoksessa ei päähenkilönä ole tuo väitöskirjatyön päähenkilö vaan tämän jälkikasvu.

Kuka kirjoitti kenestä? Ja mitä muuta kerrottavaa on teoksesta ja tekijänsä muusta suositusta tuotannosta? Vastaukset viimeistään 16.1. klo 12 sähköpostilla kirjavisa@demokraatti.fi.Yhdelle edelleen kirjapalkinto.

”- Niin, äiti. Minä erosin yliopistosta. Kyllä sinne pääsee takaisin, kun ajat muuttuvat.

Erik kuuli äitinsä vavahtavan ja häntä hävetti. Nyt täytyi pysyä lujana.

– Miksi ihmeessä sinä niin teit? Etkö sinä ymmärrä, mikä etuoikeus on opiskella?

– Kyllä minä tiedän, äiti. Mutta te ette voi tietää, miten venäläismielisesti yliopistossa edelleen opetetaan, vaikka suurlakosta on jo vuosi aikaa. Osa professoreista sensuroi omia luentojaan, jotta heitä ei ilmiannettaisi, loput puhuvat varmuuden vuoksi pelkkää puuta heinää eturivin mamselleille. Taantumus on taantumusta myös luentosalissa tarjoiltuna. En minä voi siinä olla osallisena, minulla on periaatteeni!”